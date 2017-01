Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH

Die Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH bietet dem Kunden eine zuverlässige Unterstützung in Sachen Immobilienberatung und -vertrieb. Weil keine Immobilie ist wie die andere, beantwortet das Maklerbüro gerne auch komplexe Fragestellungen für seine Kunden und übernimmt alle organisatorischen Aufgaben, die eine Vermarktung mit sich bringt. Eine langjährige Markterfahrung und ein umfassender Suchkundenbestand lassen eine Vermarktung im Raum München für den Kunden dabei leicht von der Hand gehen. Wird eine passende Immobilie gesucht, erstellt das Unternehmen zuvor eine Bedürfnisanalyse, um das exakt passende Wohn- oder Geschäftsobjekt zu finden.



(firmenpresse) - Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH – Ihr Immobilienmakler in München

Zu den Kernkompetenzen des Büros gehört neben dem Kauf und Verkauf von Immobilien aller Art auch die Vermietung von Neu- und Bestandsimmobilien. Sollte der Kunde eine Wertermittlung für bestehende Objekte oder neu zu entwickelnde Projekte benötigen, stellt das Unternehmen auch die dafür benötigten Bausachverständigen bereit, indem entweder einer der kompetente Mitarbeiter der Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH oder ein externer Gutachter die Aufgabe übernimmt. Neben den klassischen Marketingmaßnahmen direkt vor Ort bei dem zu vermittelnden Objekt und in Printmedien, regelt das Maklerbüro auch die Objektpräsenz in den sozialen Medien.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.muenchner-grundbesitz.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Leistungen der Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH im Überblick:



Hausverkauf

Wohnungsverkauf

Grundstücksverkauf

Vermietung

Immobilienmarketing

Wertermittlung



Dies ist eine Pressemitteilung von

Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH

Leseranfragen:

Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH

Maximilianstraße 2

80539 München



E-Mail: info(at)muenchner-grundbesitz.de

Webseite: www.muenchner-grundbesitz.de

PresseKontakt / Agentur:

Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH

Maximilianstraße 2

80539 München



E-Mail: info(at)muenchner-grundbesitz.de

Webseite: www.muenchner-grundbesitz.de

Datum: 25.01.2017 - 14:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1448420

Anzahl Zeichen: 1386

Kontakt-Informationen:

Firma: Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH

Ansprechpartner: Weber

Stadt: München



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 54 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung