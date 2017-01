Neues Lernkonzept auf Mallorca: Business English mit Rahmenprogramm

We are from Palma kombiniert Sprachen und Präsentationstraining mit den Vorzügen der Mittelmeerinsel Mallorca, fernab von verstaubten Schulungsräumen. Neue Kurse finden im April/ Mai statt.

We are from Palma - Schulungen für Führungskräfte

(firmenpresse) - We are from Palma - das klingt nach Urlaub, Kultur und Sonne. Die Beratungsgesellschaft, die von den Unternehmensberaterinnen für interkulturelle Kommunikation Angela Sanchez und Melanie Marten ins Leben gerufen wurde, bietet aber nach eigenen Aussagen mehr: Ein umfangreiches Kursangebot für Führungskräfte, gekoppelt mit einem exklusiven Rahmenprogramm.

Ursprünglich konzentrierte sich We are from Palma auf die Konzipierung individueller Kurse in Business English, Fachsprache, Präsentationstechniken, Rhetorik und verwandten Themen.

Ganz neu sind nun die Kleingruppenkurse auf Mallorca um den Maifeiertag und den Tag der deutschen Einheit.



Melanie Marten, ehemalige Direktorin einer internationalen Sprachschule und Gründerin hierzu: "Unsere Gruppenkurse richten sich an Führungskräfte, die individuell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet ihr Business English oder ihre Präsentationstechniken und Rhetorik ausbauen möchten, sich aber einer kleinen Gruppe mit gleichen Lernzielen anschließen möchten. Hierbei haben wir festgestellt, dass viele Teilnehmer ihre kostbare Zeit nicht in öden Schulungsräumen verbringen möchten, sondern auch das Ambiente und der Rahmen wichtig sind." Und so finden die Programme in ausgewählten Fincas mit exklusivem Catering und eigener Köchin und - je nach Interessen der Teilnehmer - einem sportlichen oder kulturellen Rahmenprogramm statt.



"Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Lerninhalte wesentlich besser haften bleiben, wenn man sich zwischendurch belohnt - sei es durch ein gutes Abendessen, einen Ausflug auf einem Segelboot, eine Stadtführung oder auf dem Golf Course", so Simultandolmetscherin und Unternehmensberaterin Angela Sanchez. "Unsere Kunden können zwischen einem breiten Freizeitangebot wählen und selbst außergewöhnliche Wünsche werden berücksichtigt."



Am 27. April startet der Business English Kurs. In einer Gruppe von bis zu 10 Personen wird zunächst der Bedarf ermittelt, denn das Team Marten-Sanchez legt Wert darauf, dass die inhaltlichen und branchenspezifischen Schwerpunkte der Klienten im Kurs aufgegriffen werden.



Nach 2 Tagen intensiver Schulung wird der Kurs durch einen Segeltörn oder eine kulturelle Stadtführung in Palma, natürlich auf Englisch, abgerundet.



Direkt im Anschluss findet ein Kurs in Präsentationstechniken und Rhetorik statt. Das Team möchte die Kunden fit machen beim Auftritt auf dem internationalen Parkett. "Als Simultandolmetscherin haben wir fast 20 Jahre lang Staatsmänner und -frauen und Manager internationaler Konzerne gedolmetscht. Die Fußangeln einer internationalen Zusammenarbeit sind uns nicht fremd. Da haben wir schon einiges erlebt", so Melanie Marten. "Unser Ziel ist es, unsere Kunden hiervor zu bewahren und auch interkulturelle Aspekte in das Training einfließen zu lassen".



Auf Wunsch können beide Kurse in Kombination vom 27. April bis zum 3. Mai gebucht werden. Dasselbe Programm findet auch um den Tag der deutschen Einheit herum statt.



"Herzstück unseres Konzepts ist die Gewissheit, dass es sich in einem angenehmen Ambiente besser lernt als in einem verstaubten Schulungsraum", weiß Angela Sanchez aus eigener Erfahrung. "Wir bieten nicht nur diese Gruppenkurse, weil wir wissen, dass unsere Kunden individuelle Anforderungen haben. Möchte z.B. ein Inhaber eines mittelständischen Unternehmens in der Dentalbranche einen Teil der Produktion nach Indien verlagern, sind die Anforderungen sehr speziell. Dann hilft auch kein Gruppentraining. Einzelunterricht oder unternehmensinterne Gruppen sind dann gefragt."



Fast 20 Jahre lang waren Melanie Marten und Angela Sanchez in ganz Europa als Simultandolmetscherinnen unterwegs, haben Dolmetscherteams organisiert und den Einsatz der Konferenztechnik geplant. Durch ihre internationale Erfahrung als Konferenzdolmetscher mussten sich die Inhaberinnen immer wieder in neue Terminologien und Fachgebiete einarbeiten. Angela Sanchez ist gelernte Bankkauffrau und Melanie Marten war lange Zeit bei einer großen Sprachschule als Direktorin tätig. Diesen Fundus an Erfahrungen möchte We are from Palma auch seinen Klieten zugänglich machen.



We are from Palma" bietet auf Bedürfnisse und Wünsche der Kunden maßgeschneiderte und ganzheitliche Konzepte im Bereich der interkulturellen Unternehmensberatung, hochwertige Sprach-Coachings, individuelle Sprachkurse für ein anspruchsvolles Klientel und mehr. We are from Palma bereitet Geschäftsführer oder Führungskräfte und Mitarbeiter optimal auf Herausforderungen im Bereich landesspezifische Kultur, Sprache, internationale Geschäftsbeziehungen oder auch der Präsentation des Unternehmens vor und berät in allen kulturellen Fragen. Mit rund 20-jähriger Berufserfahrung stehen die Inhaberinnen für ein einzigartiges Konzept, das Einzel- oder Kleingruppenschulungen, Beratungsleistungen und Weiterbildung mit einer exklusiven Freizeitgestaltung auf Mallorca kombiniert.



