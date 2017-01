Jeder Tag kann ein Lazy Day sein

Zimmeransicht

(firmenpresse) - Ein anstrengender Alltag wird im Schlosspark Mauerbach ganz einfach zum entspannenden Lazy Day. Wer kurzerhand Stress und Arbeit hinter sich lassen möchte, gönnt sich einen Wellnesstag in dem exklusiven, neuen Spa vor den Toren Wiens, bucht das Lazy Day-Tageszimmer in dem Viersterne-Superiorhotel dazu und ist einfach einmal für ein paar Stunden weg. Einen ganzen Tag lang dreht sich dann alles nur ums Relaxen. Vitamincocktail und Kuchenbuffet sind inklusive. Mit Biosauna, Dampfbad, Waldsauna, Themen-Ruheräumen, einem ganzjährig beheizten In- und Outdoorpool und Beauty wird alles geboten, was Körper und Seele gut tut. Die junge, zielstrebige Spa-Managerin Johanna Lehr hat die Leitung des neuen Spa übernommen. Sie bringt viel Erfahrung mit. Ihre Karriere hat sie durch renommierte Wellnesshotels geführt. Jetzt verwöhnt sie im Schlosspark Mauerbach die Gäste auf höchstem Niveau. Mit der Spa-Linie Vagheggi Phytocosmetic haben die Spa-Expertin und ihr Team eine hochwertige, ganzheitliche Pflegelinie zur Hand. Ende Februar eröffnet die Waldsauna – zwei verschiedene Saunen aus Zirbe und Fichte – mit einem traumhaften Blick in das Blätterwerk des Wienerwalds. In den Schlosspark Mauerbach kommen die Genießer. Das Erholungsrefugium liegt inmitten eines großen, traumhaft schönen historischen Parks und bietet im Restaurant exzellente Haubenküche. Kulinarische und künstlerische Höhepunkte vereinen sich zu den „Koch*Kunst*Genuss“-Terminen. Diese sind laufend auf www.schlosspark.at zu finden. Am 1. März 2017 lädt der Schlosspark Mauerbach zum Heringsschmaus. Es ist nur ein Katzensprung in den Wienerwald. Genießen und Entspannung sind dort Programm.



Lazy Day-Tageszimmer

Leistungen: 1 Deluxe-Zimmer von 10 bis 18 Uhr, 1 Vitamincocktail, Kuchenbuffet am Nachmittag, Nutzung des neuen, exklusiven Resort & Spa, kostenloses Parken in der hoteleigenen Tiefgarage – Preis p. P.: für 1 Person 99 Euro, für 2 Personen 158 Euro



