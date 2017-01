Plantronics Manager Pro bietet Kunden und Vertriebspartnern leistungsstarke Analyse-Services zur Verbesserung von Geschäftsentscheidungen

Business Intelligence- und Subscription-Dienste schaffen neue Einnahmequellen für Partner von Plantronics

(firmenpresse) - Köln, 25. Januar 2017 – Plantronics präsentiert heute den Manager Pro v3.9 sowie die neuen Analyse-Module. Der im Abonnement-Modell erhältliche webbasierte Dienst ermöglicht damit operative, kontextbezogene Informationen und akustische Ereignisse sowie Nutzerverhalten von Headsets zu analysieren. Mit Plantronics Manager Pro stehen Kunden und Vertriebspartnern ab sofort neue umfassende Dienste wie Datenanalyse oder Business Intelligence zur Verfügung, um Trends aufzuspüren, Möglichkeiten abzuwägen, Compliance sicher zu stellen und bessere Entscheidungen für reibungslose Geschäftsabläufe zu treffen. Darüber hinaus können sie – deutlich schneller als mit herkömmlichen Methoden – Probleme vorhersagen und lösen, noch bevor sie auftreten und damit die Qualität des Kundenservices optimieren.



Plantronics Manager Pro nutzt eine Cloud-basierte Architektur, um die Qualität von Kommunikation und Zusammenarbeit durch das Management von Audiogeräten, Analysieren von Nutzungsdynamiken und den Schutz des Anwenders zu gewährleisten. Nicht für den professionellen Gebrauch geeignete Headsets mit einem allenfalls mäßigen Anwendererlebnis und dürftigem akustischen Schutz können Unternehmen teuer zu stehen kommen. Nutzer leiden unter negativen Interaktionserlebnissen und sind möglicherweise einem starken bis sogar gefährlich hohen Lärmpegel ausgesetzt. Plantronics Manager Pro hilft dabei, Plantronics Audiogeräte zu überwachen, zu steuern und instand zu halten. Kundendienstmitarbeiter, die auf diesen Schutz vertrauen und dadurch ein positives Anwendererlebnis haben, können sich besser auf ihre Arbeit konzentrieren.



„Die Veröffentlichung des Plantronics Manager Pro v3.9 verdeutlicht den Wandel des Hardware-Herstellers hin zu einem Software-fokussierten Plattformanbieter, der beabsichtigt seine Kunden bei der Transformation ihres gesamten Unternehmens zu unterstützen“, so Melanie Turek, Fellow und Vice President, Frost & Sullivan. „Dank dieser Cloud-basierten Lösung können IT und Line-of-Business Manager Geräte verwalten und die Qualität von Telefonaten optimieren. Noch zentraler ist jedoch, dass sie schnell umfassende Geschäftsdaten analysieren können, um verwertbare Erkenntnisse über Nutzer, Nutzung, Anomalien, Regelkonformität, Trends und vieles mehr zu gewinnen. Es ist spannend zu sehen, dass Plantronics sein Wirken auf Geschäftsanalysen ausweitet, die großes Potential bergen und wirkliche Digitale Transformation ermöglichen.“





„Jedes Unternehmen ist auf die Analyse von Daten angewiesen, um strategische Entscheidungen treffen zu können. Bis vor kurzem waren die Möglichkeiten Informationen zu erhalten, die zur Verbesserung der Interaktionen von Zusammenarbeit und Kundenservice genutzt werden können, sehr begrenzt“, sagt Christopher Thompson, Vice President Enterprise Product Marketing, Plantronics. „Mit Plantronics Manager Pro gehen wir einen Schritt weiter und stellen sicher, dass Kunden und Mitarbeiter das Lächeln auf der anderen Seite der Leitung hören, da wirkliche Kommunikation und Interaktion stattfinden. Wir transformieren Headsets vom einfachen unterstützenden Endgerät zu einem intelligenten Daten-Aggregator auf Systemebene.“

Erkenntnisse für optimierte Geschäftsabläufe und Kundenerfahrungen

Plantronics Manager Pro v3.9 knüpft an früherer Generationen an und bietet neue technische Möglichkeiten, die über das einfache Reporting hinausgehen, das auf Business Intelligence und Einsparungen abzielt.



Folgende Analysemodule sind verfügbar:



•Asset Analyse: Erweitert die Möglichkeiten von Managern, den Einsatz von Geräten, Konfigurationen, Rekonfiguration und Firmware-Updates zu überwachen und darüber hinaus nichtstandardisierte Firmware, Software, Softphones sowie Sprach-Clients aufzuspüren.



•NEU -- Nutzungsanalyse: Stellt eine Fülle von funktionellen Informationen wie Anrufstatistiken, Anrufeingänge und -ausgänge, Gesprächsdauer, Geräteanpassung und die Umsetzungsgeschwindigkeit allgemeiner Funktionen wie Mute, Laustärkeregulierung und Quick Disconnect zur Verfügung, um IT und Contact Center Manager bei der Erkennung von Nutzungsmustern in der Geräteverwendung zu unterstützen. Zum Einsatz in Unified Communications und Contact Center Umgebungen mit IP-Telefonie und Plantronics USB-Headsets.



•NEU -- Konversationsanalyse: Zur Optimierung der Qualität von Kundengesprächen und des Nutzungserlebnisses, indem Details wie die Gesprächsanteile von Kunde und Kundendienstmitarbeiter sowie die Häufigkeit von Schweigen und Unterbrechungen identifiziert werden. Unterstützt von USB-Audioprozessoren der Plantronics DA-Serie.



•NEU -- Akustikanalyse: Analyse von akustischen Ereignissen, wie etwa laute Geräusche während eines Kundengesprächs oder die durchschnittliche akustische Belastung. Diese Daten können Unternehmen, insbesondere Contact Centern, helfen, die Vorschriften zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten. Unterstützt von USB-Audioprozessoren der Plantronics DA-Serie dokumentiert dieses Feature die Leistung der in den Plantronics Headsets eingebauten Schutzfunktionen.

Vorteile für Partner und ihre Kunden



Als Teil einer Lösung baut Plantronics Manager Pro auf Geschäftsstrukturen auf, die den aktuell von Resellern und Distributoren genutzten Modellen folgen. Damit bietet Plantronics Partnern weiterhin die Möglichkeit, wiederkehrende Einnahmen in den Bereichen Software und Services zu generieren, höhere Gewinnmargen und Erträge zu erzielen und neue Kunden zu gewinnen.



Durch die nahtlose Integration mit bestehenden “Managed Services“-Angeboten unterstützt Plantronics Manager Pro Geschäftspartner dabei, bestehende Kundenbeziehungen zu festigen sowie neue Kunden zu akquirieren. Das Remote-Management von Konfigurationen und Firmware-Updates ermöglicht es Value Added Resellern ihre Kunden langfristig an sich zu binden und auf Service-Anfragen schneller reagieren zu können.



Plantronics Manager Pro ist derzeit in 143 Ländern als Jahres- oder Drei-Jahres-Abonnement von autorisierten Plantronics Händlern erhältlich.

Weitere Informationen stehen unter www.plantronics.com/de/services/plantronics-manager-pro zur Verfügung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://plantronics.newsroom.eu/2017/01/25/plantronics-manager-pro-bietet-kunden-und-vertriebspartnern-leistungsstarke-analyse-services-zur-verbesserung-von-geschaftsentscheidungen/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Plantronics

Plantronics ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Kommunikationslösungen im professionellen und im Consumer-Bereich. Dank über 50 Jahren Erfahrung bieten Produkte von Plantronics ausgezeichnete Klangqualität und innovative Technologien – vom Bluetooth-Headset bis hin zur Unified-Communications-Lösung. Plantronics-Produkte werden nicht nur in allen amerikanischen Fortune-100-Unternehmen genutzt, sondern insbesondere auch in geschäftskritischen Umgebungen eingesetzt, wie z.B. in der Flugsicherung, in Notrufzentralen und an der New Yorker Börse. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.plantronics.com.



Plantronics ist eine Handelsmarke von Plantronics, Inc., registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Plantronics Manager Pro ist eine Handelsmarke von Plantronics, Inc. Die Wortmarke Bluetooth® ist eine Handelsmarke der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung durch Plantronics ist lizenziert. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

