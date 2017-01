Motorbiker haben das Naturhotel Tandler im Navi

(firmenpresse) - Felbertauern, Großglockner, Pustertaler Höhenstraße, legendäre Dolomiten-Pässe: Rund um das Naturhotel Tandler im Osttiroler Defereggental winden sich einige der schönsten Kurven durch die Alpen. Darauf fahren Motorbiker und natürlich auch Cabrio-Fans voll ab.



Das Defereggental, im dem das Naturhotel Tandler**** liegt, ist mit dem Staller Sattel Richtung Antholzertal und Italien eigentlich schon einer der schönsten Tauerndurchgänge. Dennoch zieht es Motorbiker und Cabriobesitzer noch weiter hinaus: Immerhin liegen die atemberaubend schöne Felbertauernstraße, die Pustertaler Höhenstraße, die Pässe in den Sextener Dolomiten oder die Großglockner Hochalpenstraße in nur 20 bis maximal 80 Kilometer Entfernung. Da kann man gut und gern jeden Tag mit ganz unterschiedlichen Zielen vor Augen aufs Bike oder ins Cabrio steigen und abends mit vielen neuen Eindrücken ins Naturhotel Tandler zurückkehren. Praktischerweise gibt es überdachte Parkplätze für Motorräder und Autos, die nichts extra kosten. Selbst „parkt“ man am besten nach dem Tag auf Achse im, nach Osttiroler Hölzern duftenden, Alpinarium im vierten Stock: eine Runde Schwitzen in der Bio- oder Finnensauna, im Aromadampfbad, in der Infrarotkabine oder bei einer wohltuenden Massage die Nackenmuskulatur lockern. Danach im Ruheraum oder auf der Dachterrasse mit Blick auf die Osttiroler Berge spüren, wie weit weg der Alltag gerückt ist. Wenn der Duft nach frisch gebratenen Forellen und Saiblingen aus dem hoteleigenen Fischteich, nach Lamm und Rind von Osttiroler Bauern durch die Tandlerstuben zieht, wird es Zeit, bei einem köstlichen Abendessen das Tourenziel für den nächsten Tag festzulegen. Hotelgäste können aus sieben À-la-carte-Gerichten wählen – großen Wert legt man im Naturhotel Tandler auf Produkte aus der Region, eine schonende Zubereitung und die passende Weinbegleitung. Nach einer Nacht im wohltuenden Ambiente der Lärchen-, Fichten- oder Zirbenzimmer ist man bereit für weitere Traumkurven und -kehren in Osttirol.





