Skillsoft stellt mit Percipio seine neue, hochmoderne Lernplattform vor

(firmenpresse) - München/Düsseldorf, 25. Januar 2017 - Der führende eLearning-Spezialist Skillsoft stellt mit der Lösung Percipio seine hochmoderne, cloud-basierte Content Delivery- und Lernplattform vor. Das Unternehmen greift bei der Konzeption seiner neuen Plattform auf 20 Jahre Erfahrung im Bereich Wissensvermittlung zurück und stellt den Anwender in den Mittelpunkt. Damit ermöglicht Skillsoft den Nutzern eine optimale Lernerfahrung, bindet sie so stärker ein und motiviert sie, sich zu informieren und weiterzubilden.

Die Lösung Percipio, lateinisch für "Wissen erlangen", ist ein Beispiel für Skillsofts Ziel, die eLearning Industrie durch eine benutzerfreundliche Plattform zu verändern, die zum selbstständigen Lernen und zur beruflichen Weiterentwicklung anregt. Mit diesem Ansatz definiert Skillsoft vollkommen neu, wie man mithilfe einer Plattform, die den Lernenden einbindet, für gute Resultate sorgt und mit Lernenden und Managern interagiert.

"Seit fast 20 Jahren haben wir in die Bildungsvermittlung und das Bereitstellen entsprechender Inhalte investiert. Dabei haben wir erkannt, dass das plattformgestützte Lernerlebnis genauso wichtig ist, wie der Lerninhalt selbst. Percipio ist das Ergebnis unserer intensiven Recherche im Markt und bei den Kunden - und zwar generationsübergreifend", erklärt Bill Donoghue, CEO von Skillsoft. "Diese neuartige Plattform ist der Anfang einer langfristigen und nachhaltigen Investition, um unseren Kunden und deren Endanwendern das beste, plattformbasiert Lernerlebnis zu bieten. Damit fokussieren wir uns als eines der führenden eLearning-Unternehmen darauf, die besten Lernergebnisse zu ermöglichen, mit den höchsten Standards bei der Zugänglichkeit."

Dank der einfacheren Auffindbarkeit von Lerninhalten bietet Percipio eine personalisierte Homepage auf der Lernende ihre Ziele verfolgen, sich empfohlenen und beliebten Inhalten widmen und dabei vorgegebenen Lernpfaden folgen können. Die umfangreiche Ausstattung der Lösung beinhaltet zudem individuell ausgewählte und eingerichtete Lernformen, die sich - nach Erstellung eines kurzen persönlichen Eigenprofils - den Bedürfnissen der Lernenden anpassen. Diese Lernformen erleichtern es den Lernenden, sämtliche Inhalte zu einem bestimmten Thema zu finden. Dank der Kombination mit neuen einer hochmodernen Suchfunktion können Lernende sehr leicht die Inhalte finden die sie brauchen, wenn sie sie brauchen.

Das neue intuitiv bedienbare Dashboard erlaubt es außerdem Administratoren, die Fortschritte von Mitarbeitern sowie den Umfang der Angebotsnutzung zu verfolgen. Dank dieser neuen Berichtsmöglichkeiten können Manager intelligente Maßnahmen identifizieren, um die Content-Nutzung ganz bestimmter Lernenden zu erhöhen.

"Skillsoft verfügt über eine sehr solide Bibliothek und hervorragende Beziehungen führenden Unternehmen und einflussreichen KMUs", so Cushing Anderson, Program Vice President, Business Consulting and IT Education beim Analystenhaus IDC. "Im momentanen Klima gemeinschaftlichen unternehmerischen Lernens, haben sowohl Lernende als auch Führungskräften die Bereitschaft und das Verlangen, schneller kurze Antworten zu finden, um ihre Lernbedürfnisse zu befriedigen. Mit Percipio hat Skillsoft Lernenden dies ermöglicht."

Über Skillsoft

Skillsoft ist der global führende eLearning-Anbieter. Wir schulen mehr Fachkräfte als jedes andere Unternehmen. Führende Organisationen weltweit vertrauen auf uns, darunter mehr als die Hälfte der Fortune 500. Denn Wissen ist der Antrieb für Innovation - und Innovation ist der Antrieb für wirtschaftliches Wachstum.

Auf unsere 100.000+ Kurse, Videos und Bücher wird jeden Monat mehr als 130 Millionen Mal zugegriffen, in 160 Ländern und 29 Sprachen, mit 100% Cloud-Zugang, jederzeit und überall. Die Themenbereiche sind Business und Leadership, IT, digitale Kompetenzen und Compliance.

Seit unserer Gründung 1998 haben wir über 400 Millionen Nutzer geschult und eine Milliarde Lernressourcen erstellt. Wir können auch Ihr Unternehmen dabei unterstützen, eine Kultur der Innovation anzuführen. Erfahren Sie mehr auf www.skillsoft.de.



Über SumTotal

SumTotal Systems, LLC, gehört zum Unternehmen Skillsoft und ist der einzige Anbieter von HR Software der sogenannte Talent Expansion® Lösungen anbietet und damit Unternehmen dabei unterstützt, verborgenes Potenzial innerhalb ihrer Mitarbeiterschaft sowie in ihrem gesamten Unternehmen zu entdecken, zu fördern und zu nutzen. SumTotal geht weiter als traditionelles Talent Management und HCM Anwendungen und bietet kontextabhängige, umfassende HR Lösungen, um die Leistungen der Mitarbeiter in Echtzeit zu verbessern.



Mehr als 3.500 Organisationen, inklusive einiger Unternehmen aus der Fortune Lister der "Best Places to Work", vertrauen auf SumTotals prämierte Softwarelösungen, um ihre Mitarbeiter zu fördern. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.sumtotalsystems.com

