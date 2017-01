Der Traum vom Fliegen(fischen) im Naturhotel Tandler in Osttirol

(firmenpresse) - Fliegenfischen ist ein reines Naturerlebnis und die „Königsdisziplin“ der Anglerei – ganz besonders in Osttirol. Einen guten Fang machen Urlauber im Naturhotel Tandler in St. Jakob im Defereggental, einem der ursprünglichsten Hochgebirgstäler im Nationalpark Hohe Tauern.



An dem 15 Flusskilometer langen, hoteleigenen Fischrevier vor der Haustür angeln sich Gäste des Naturhotels Tandler**** jeden Tag wieder reinste Naturerlebnisse. Die Schwarzach und ihre wildromantischen Seitenadern – der Troyeralm- und der Bruggeralmbach – plätschern durch ruhige, natürliche und variantenreiche Fließzonen. Sie sind gut besetzt mit Bach- und Regenbogenforellen, Saiblingen, Äschen und Huchen. Fliegenfischer können in der Sommersaison von beiden Uferseiten aus angeln. Beim Fliegenfischen geht es vor allem um die richtige Wurftechnik, die Ruhe, das richtige Gespür und das Timing. Kleine Angler gehen besser mit „Fanggarantie“ ans Werk, am Fischteich im Garten des Naturhotels Tandler. Die frisch gefangenen Forellen und Saiblinge bringt das Küchenteam des Viersternehotels am Abend köstlich zubereitet auf den Tisch, ebenso wie regionale Spezialitäten aus der À-la-carte-Küche. Holz und Stein prägen das Wohlfühlambiente, die Ursprünglichkeit und die Verbundenheit mit dem Defereggental ist im Naturhotel Tandler in allen Ecken zu entdecken. Inspirations- und Energiequelle ist das frische Wasser aus den Bergen im Alpinarium. Ein Gang in die Bio- und Finnensauna oder ins Aroma-Dampfbad und danach eine feine Massagen – und schon freut man sich darauf, die Angel wieder weit auszuwerfen. Nichtfischende Familienmitglieder tauchen beim Wandern, Nordic Walken, Radfahren oder Golfen im schönen Defereggental vom Alltag ab.



Fliegenfischen im Nationalpark Hohe Tauern (24.05.–15.10.17) – Naturhotel Tandler****

Leistungen: 4 oder 7 Ü im Komfort-Doppelzimmer mit herrlichem Panoramablick, 3- oder 6-Tageskarte zum Fliegenfischen im hauseigenen Revier, Abendmenü mit Vorspeisen- und Salatbuffet, Frühstücksbuffet mit heimischen Produkten, freie Benützung des „Alpinariums“ mit 4 Saunen, großer Dachterrasse und Fitnessraum, gratis WLAN, überdachter Parkpatz – Preis p. P.: 4 Tage ab 379 Euro, 7 Tage ab 619 Tage





Naturhotel Tandler****

Naturhotel Tandler e.U.

GF Thomas Ladstätter

A-9963 St. Jakob im Defereggental, Innerrotte 34

Tel.: +43/(0)4873/6355, Fax: +43/(09)4873/6355-5

E-Mail: info(at)tandler.at

www.tandler.at



