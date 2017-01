Golfen lernen im sonnenverwöhnten Defereggental

(firmenpresse) - Zur Platzreife inmitten der Osttiroler Bergwelt in nur fünf Kurstagen: Der erst 2015 eröffnete „Defereggental Golf Park“ ist „everyone’s Darling“. Das Naturhotel Tandler in St. Jakob platziert einige Traum-Packages für angehende und „ausgelernte“ Golfer dazu.



Erst zwei Jahre alt und schon ein Star: Der topmoderne 9-Loch-Golfkurs auf 1.500 Metern zählt zu den höchstgelegenen Österreichs. Dennoch ist er ideal für Spielanfänger. Auf den überdachten Abschlagplätzen, dem großen Übungsgrün und der „Chipping Area“ können sie präzise Abschläge und schnurgerade Putts bis zum Abwinken trainieren. Mit Hilfe der Profis der Golfschule spielen sich Einsteiger innerhalb von nur fünf Tagen zur Platzreife. Auch Tourspieler sind vom perfekten Spin auf den hochwertigen Kunstgrüns begeistert. Nur fünf Kilometer vom Golfplatz entfernt „lochen“ sportliche Gäste im Naturhotel Tandler**** ein. Die 100 Prozent Weiterempfehlungen auf HolidayCheck und Topbewertungen auf TripAdvisor sagen viel über das Haus von Thomas und Karina Ladstätter aus. „Natürlich wohlfühlen“ ist das Credo der engagierten Gastgeberfamilie und ihres Teams. Fichten-, Zirben- und Lärchenholz sowie Schieferstein prägen das modern-schlichte Ambiente. Ein Refugium zum Auftanken und Abschalten, umgeben vom Duft Osttiroler Hölzer und feiner Essenzen, liegt im vierten, „weitsichtigen“ Stock des Hauses: das Alpinarium mit Bio- und Finnensauna, Aromadampfbad und Infrarotkabine, in dem Urlauber gern den Alltag abperlen lassen. Regional, naturnah und hochwertig ist der Anspruch der À-la-carte-Küche. Zu den Genusstipps zählen Forellen und Saiblinge aus den hoteleigenen Fischwassern sowie Lamm und Rind von Osttiroler Bauern. Der diplomierte Sommelier empfiehlt dazu den passenden Wein aus Österreich und den Topweinbaugebieten Europas.

Platzreife – Golf lernen im Naturhotel Tandler**** (24.05.-15.10.17)

Leistungen: 6 Ü im DZ mit herrlichem Panoramablick, 5-tägiger Golfkurs in kleinen Gruppen, Platzreife-Prüfung und Urkunde, 2 x pro Woche herzhafte Nachmittagsjause, Alpinarium und Fitnessraum, WLAN, überdachter Parkplatz – Preis p. P.: ab 699 Euro; Anreisetag Sonntag, Kursbeginn Montag





