Indoor-Gardening erreicht die Kunst

Der Kölner Künstler HJ LINDEN lässt Pflanzen sprechen. Mit „GUNNERA

ABSTRAKT“ aus dem Plant Community Concept hat er 2 neue Werke kreiert.



GUNNERA ABSTRAKT 003A

(firmenpresse) - Seine über 3.500 Fotos sind die Basis seiner Arbeiten, aus denen er schöpft.

Mit immer neuen Formen der eigens entwickelten Techniken ergeben sich im Sinne seines Konzeptes neue Eindrücke (s. auch Homepage).



Pflanzen können wie Menschen reagieren, Erinnerungsvermögen und Gefühle haben, optische und akustische Eindrücke können sie wahrnehmen. Mit diesen und anderen Themen setzt sich der Künstler permanent auseinander und wird diese Ideen zukünftig verstärkt in die Öffentlichkeit tragen. Dabei wird es nicht nur bei der Bildsprache bleiben, sondern vorgenannte Eindrücke und weitere werden die Sinne des Betrachters durch Sehen, Riechen und Schmecken aktivieren. Diese Elemente sollen in ein Gesamtkonzept einfließen. Hieraus dürfen für das Publikum interessante Events zu erwarten sein, die weit über eine „normale“ Bildpräsentation hinausgehen.



Die Motive werden in der gewohnten Galeriequalität im exklusiven und hochwertigen Diasec-Verfahren produziert – Breite 140 cm x Höhe 210 cm. Die Serie finden Sie unter „abstrakte Motive“ in der Gallery II / Hochformate.



Zum Künstler:



HJ LINDEN ist ein interdisziplinärer Grenzgänger zwischen Kunst und

Kommunikation, Corporate Art eine logische Konsequenz seiner kreativen Laufbahn, die in den 1970er-Jahren mit einem Studium an den Kölner Werkschulen und der Kölner Fachhochschule für Fotografie startete. Seit Mitte der 1990er-Jahre arbeitet er mit der digitalen Fotografie. Die floralen Motive seiner aktuellen Serie arrangiert er durch Verfremdung zu neuen Sichtweisen und Perspektiven.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.linden-corporate-art-gallery.eu



Dies ist eine Pressemitteilung von

LINDEN CORPORATE ART GALLERY

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

Renate Counen

LINDEN CORPORATE ART GALLERY

Unter den Ulmen 148, Villa Vorster

50968 Köln-Marienburg

Tel. 0221/75 21 060

office(at)linden-corporate-art-gallery.eu

www.linden-corporate-art-gallery.eu



Datum: 25.01.2017 - 15:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1448472

Anzahl Zeichen: 1786

Kontakt-Informationen:

Firma: LINDEN CORPORATE ART GALLERY

Ansprechpartner: HJ LINDEN

Stadt: 50968 Köln, Unter den Ulmen 148, Villa Forster

Telefon: 0221/75 21 060



Meldungsart: Interview

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung