Birgit Rabisch: Wir kennen uns nicht

Mutter – Tochter – Konflikt

„Ein wunderbarer Roman, der mich oft hilflos und nachdenklich gemacht hat. Trotzdem hinterlässt er einen besonderen Eindruck in meinem Herzen. Somit waren es nicht nur nachdenkliche Lesestunden, sondern ganz besondere Lesemomente.“ (Buchlieblinge)



(firmenpresse) - Berlin/Hamburg, 25.01.2017: Wir kennen uns nicht, der neue Roman der Bestsellerautorin Birgit Rabisch, ist erschienen. Im Mittelpunkt steht eine in wütender Sprachlosigkeit erstarrte Beziehung zwischen Mutter und Tochter, deren Vergangenheit sich in der Gegenwart entlädt.



Zum Buch

Mutter und Tochter – eine oft konfliktreiche Beziehung, die seit der Antike nicht nur in der Literatur für Sprengstoff sorgt. So auch die Beziehung zwischen Lena und Ariane, die von der Unfähigkeit geprägt ist, sich in die Welt der jeweils anderen hinein zu fühlen. Vieles bleibt unausgesprochen und beide fühlen sich missverstanden in einem Labyrinth der gegenseitigen Täuschungen.

Mutter Lena, eine ehemalige feministische Bestsellerautorin, lebt vereinsamt in ihrer großen Villa. Tochter Ariane fühlte sich als Kind von Lena vernachlässigt und als leicht erkennbare Figur ihrer Romane bloßgestellt. Sie selbst arbeitet als Verhaltensforscherin über »Lügen und Tricksen unter Raben«.

In wechselnder Perspektive erzählen Mutter und Tochter von einer gemeinsamen Vergangenheit, die völlig unterschiedlich erlebt wurde und immer mehr auch ein Porträt des aktuellen Konfliktes zwischen der Generation 68 und ihren pragmatischeren Erben wird. Dabei vermengen sich gelebtes Leben und literarische Fiktion, während in der Gegenwart das Gespinst aus vermeintlichen Gewissheiten nach und nach zerlöchert wird.





ISBN 978-3-946086-22-2 (Print) – 13.06.16 erschienen – 14,95 Euro

206 Seiten, Taschenbuch, Roman



Birgit Rabisch, geb. am 9.1.53 in Hamburg, aufgewachsen in Wilster, 1972 Abitur in Uetersen, Studium Soziologie und Germanistik an der Universität Hamburg, 20 Jahre Dozentin für Deutsch als Fremdsprache an der VHS-Hamburg; lebt heute als freie Schriftstellerin in Hamburg; verheiratet, zwei Kinder.

Birgit Rabisch hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Ihr dystopischer Roman "Duplik Jonas 7" (ausgezeichnet mit dem Literaturpreis NRW, mehrfach übersetzt und dramatisiert) avancierte zum Bestseller und Standardwerk für den Schulunterricht zum Thema Gentechnologie. Ihr Roman "Die vier Liebeszeiten" (duotincta 2016) erzählt die Geschichte einer gelingenden Liebe und ist zugleich der Auftakt ihres neuen Werkschwerpunktes: Gegenwart des 20. Jahrhunderts und die Generation 68. "Wir kennen uns nicht" setzt diesen Schwerpunkt fort.





Lassen Sie es uns bitte wissen, falls Sie ein Besprechungsexemplar oder Bildmaterial zu Buch und Autor wünschen







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.duotincta.de/verlagsprogramm-print/18/wir-kennen-uns-nicht



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über duotincta

Wir sind Verlag, Plattform und Gemeinschaft zugleich. Als Verlag veröffentlichen wir Gegenwartsliteratur auf Papier und digital.

Zusammen mit unseren Partnerverlagen möchten wir auf www.duotincta.de ein überschaubares, anspruchsvolles und unterhaltsames Programm zugänglich machen, um damit die Pfade der vorherrschenden, ewiggleichen und Algorithmen gesteuerten Buchlandschaft mit aller Kraft, allem Enthusiasmus und mit Ihrer Unterstützung verlassen. Hierbei setzen wir auf engagierte Autoren, unabhängige Buchhändler und mündige, neugierige Leser, die jenseits der Konvention lesen möchten.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Verlag duotincta

Leseranfragen:

Dirk Auberlen M.A. Jürgen Volk M.A.

Verlagsrepräsentant Verleger/Reklame

Paul-Ehrlich-Str. 16 Gleimstraße 38

72076 Tübingen 10437 Berlin

Fon +49 (0)7171/14 71 707 Fon +49(0)1 76 80 12 91 51

Mail auberlen(at)duotincta.de Mail volk(at)duotincta.de



Datum: 25.01.2017 - 15:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1448478

Anzahl Zeichen: 2834

Kontakt-Informationen:

Firma: Verlag duotincta

Ansprechpartner: Dirk Auberlen

Stadt: Berlin

Telefon: +49 (0)7071 1471 707



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 25.01.2017

Anmerkungen:



Belegexemplar erwünscht

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.