VEDA GmbH konzentriert sich auf das Kerngeschäft HR

FiManS wird Kompetenzzentrum Rechnungswesen für VEDA Kunden

Die VEDA GmbH konzentriert sich auf das HR-Kerngeschäft und überführt den Bereich Finance & Accounting in eine strategische Partnerschaft mit der FiManS GmbH. Am 1. Januar 2017 übernahm das Unternehmen mit Sitz in Übach-Palenberg für die Produkte VEDA FA Finanzen und VEDA FA Kosten die Geschäftsbesorgung in den Bereichen Wartung, Support, Weiterentwicklung sowie Consulting. Die Partnerschaft mit FiManS als Kompetenzzentrum Rechnungswesen bietet den VEDA-Kunden im Bereich F&A Investitions- und Zukunftssicherheit und schafft VEDA die Möglichkeit der Konzentration auf HR-Software und -Services.

(firmenpresse) - „Mit der Konzentration auf die Kernkompetenz HR bieten wir eine klare strategische Ausrichtung für Kunden und Interessenten“, erklärt Klaus Pohlmann, Geschäftsführender Gesellschafter der VEDA GmbH und betont, dass ganzheitliche Lösungskonzepte für Personalentwicklung, Recruiting, Learning oder für die operativen Bereiche Entgelt und Zeitwirtschaft die Wertschöpfung von HR steigern. „Diese ökonomische Aufwertung ist wichtig, denn Aufgaben und Relevanz des Personalmanagements werden mit dem digitalen Wandel wachsen“, sagt Pohlmann. Die Digitalisierung von HR-Aufgaben wird in den nächsten Jahren enorm an Fahrt aufnehmen. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass moderne HR-Software die erforderliche Neuausrichtung hin zu Agilität, Transparenz und Mobilität möglich macht.



„Für VEDA ist es der konsequente Schritt, den Bereich F&A in die Hände eines Partners zu geben, der Erfahrung bündelt und sich voll und ganz darauf konzentriert“, erklärt Pohlmann und unterstreicht: „Für unsere Kunden ändert sich nichts, VEDA bleibt Vertragspartner und die gewohnten Ansprechpartner sind auch in der FiManS weiterhin für sie da.“



Gesellschafter der FiManS GmbH sind die beiden langjährigen VEDA-Partner JUMA IT Solutions GmbH und AS/point GmbH. Mit Pio-ERP von AS/point erfährt die Finanzbuchhaltung eine wertsteigernde Erweiterung. „Der zukünftige Wert einer FiBu wird sich unter anderem daran messen, wie gut sie mit ERP-Systemen integrierbar ist“, betont Stefan Milcher, Geschäftsführer der AS/point. VEDA FA-Lösungen werden von vielen seiner Kunden eingesetzt, daher ist das gute Zusammenspiel der beiden etablierten Lösungen belegbar. Geschäftsführer von FiManS ist Volker Martini, der als Inhaber der JUMA IT Solutions über viel Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen und Controlling verfügt. „Ein Ziel der FiManS GmbH ist es, das Software-Paket durch neue Module weiterzuentwickeln – die Planungen hierfür laufen bereits“, erklärt Martini.





Die VEDA GmbH entwickelt HR-Software, die alle Facetten des Personalmanagements, der Führung und der Mitgestaltung im Unternehmen bündelt. Aber VEDA ist mehr: Zusammen mit den innovativen Softwareanwendungen bieten Consulting, Infrastrukturkonzepte und Outsourcing einen ganzheitlichen Ansatz, der sich an der Dynamik der Kunden orientiert. VEDA HR-Lösungen nehmen den digitalen Wandel auf und fördern ihn. Unternehmen aller Branchen – vom Mittelstand bis zum Großkonzern – setzen mit Begeisterung auf Lösungen von VEDA, deren Stärke und ökonomische Nachhaltigkeit auch aus 40 Jahren Expertise erwächst. Innovation, Qualität, Transparenz und Kompetenz sind die Säulen unserer Arbeit. Darauf sind wir stolz.



