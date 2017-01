Jetzt KMU-Fördergelder nutzen

Als Prozessberaterin für unternehmensWert:Mensch weißSuzana Muzic, wie sich Unternehmen Fördergelder für eine moderne Personalpolitik sichern.

(firmenpresse) - Die Welt befindet sich in einem täglichen Wandel. Standards werden umgestülpt, Fachkräfte- und Nachwuchsmangel sind längst harte Realität und wenn jetzt noch ein Kollege krank wird oder das Unternehmen verlässt, kann es schnell eng werden. "Das ist die Situation von kleinen und mittelständischen Unternehmen", weiß die Expertin für kleine und mittelständische Unternehmen Suzana Muzic. "Gerade für diese Unternehmensgruppe sind plötzlichen Änderungen und Wendungen mitunter existenzgefährdend". Hier setzt das Programm unternehmensWert:Mensch an, für das Muzic anerkannte Prozessberaterin ist. Sie weiß, wie man Unternehmen dabei unterstützt, derartige Herausforderungen zu meistern und Fördergelder für Maßnahmen der Weiterentwicklung von Mitarbeitern und Führungskräften zu sichern - strategisch wie auch in der Umsetzung.

"Von Weiterbildungsmaßnahmen über das Optimieren von Prozessabläufen bis hin zu Nachwuchsförderung bleibt vieles aus Mangel an Geldern auf der Strecke", weiß die Expertin. Das Förderprogramm "unternehmensWert: Mensch" bezuschusst anfallende Beratungskosten in Höhe von bis zu 80% - und nur die wenigsten nutzen das.

So erklärt Muzic weiter: "Ein Kunde, der sich von mir Beratung und Qualifizierung wünscht, um moderne und mitarbeiterorientierte Personalstrategien zu entwickeln, kann diese Mittel abrufen." Als erfahrene Prozessberaterin unterstützt sie ihre Kunden - von der Präsentation bei der Erstberatungsstelle bis hin zur Umsetzung des Projekts.

Je nach Unternehmensgröße werden 50-80 Prozent der Kosten bezuschusst. Die übrigbleibenden Kosten tragen die Unternehmen dann selbst. Übernommen werden maximal 1.000 Euro für eine Beratung, bis zu 10 Tagen. Gefördert wird unternehmensWert:Mensch durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds. Das Programm steht im Kontext der Initiative Neue Qualität der Arbeit.

Suzana Muzic ist Expertin für kleine und mittelständische Unternehmen, die als Sparringspartner Führungskräfte und Geschäftsführung begleitet, ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen. Die Diplom-Kauffrau mit vielfacher Erfahrung in der Banken-, IT- und Personalbranche sowie in der Industrie gibt ihren Kunden konsequent Impulse, das Unternehmen strategisch nach vorne zu bringen. Mit tiefgründigem, authentischen Humor, feinfühliger Empathie und versiertem Wissen schafft sie Bewusstheit für die Fokussierung auf die Unternehmensziele wie auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter - immer unter dem Credo: TEAM MACHT ERFOLG.

