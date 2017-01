Umweltausschuss unterstützt Biokunststoffe in Abstimmung zum EU Abfallrecht

(ots) - European Bioplastics (EUBP), der Verband der

Biokunststoffindustrie in Europa, gratuliert dem Umweltausschuss des

Europäischen Parlaments und der Berichterstatterin Simona Bonafé zu

ihrem Engagement und den Ergebnissen der gestrigen Abstimmung zum

EU-Abfallrecht im Rahmen des EU Kreislaufwirtschaftspakets.



Das positive Votum der Abgeordneten führt zu Änderungen der EU

Abfallrahmenrechtlinie, die eine getrennte Sammlung von Bioabfall in

ganz Europa erleichtern und mit Hilfe von Maßnahmen wie zertifiziert

kompostierbaren Bioabfallbeuteln gewährleisten soll. "Die Änderungen

in der EU Abfallrechtlinie stellen sicher, dass das Potential von

Bioabfall als wertvoller Rohstoff durch organisches Recycling

erschlossen werden kann. Zugleich wird der Markt für sekundäre

Ressourcen und Produkte in Europa erheblich gestärkt", sagt François

de Bie, Vorsitzender von EUBP.



Die Änderung in der Verpackungs- und Verpackungsabfallrichtlinie

zur Förderung des Einsatzes von biobasierten Ressourcen bei der

Herstellung von Verpackungen ist ein wichtiger und notwendiger

Meilenstein, um die Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie konkret

miteinander zu verknüpfen. Biobasierte, mechanisch und organisch

recyclingfähige Kunststoffe tragen dazu bei, CO2-Emissionen zu

senken, Recyclingquoten zu erreichen und sicherzustellen, dass

wertvolle Sekundarrohstoffe und erneuerbarer Kohlenstoff dem

Kreislauf nicht verloren gehen. "Das Europäische Parlament hat mit

der Abstimmung einen wichtigen Schritt zur Reduzierung der

Abhängigkeit von fossilen Ressourcen und zum Wandel hin zu einer

kohlenstoffarmen, biobasierten Wirtschaft unternommen. Dieser

notwendige Wandel kann in den kommenden Jahren Schritt für Schritt

und nur im gemeinsamen Bestreben aller beteiligten Akteure realisiert

werden", sagt de Bie.



Die Biokunststoffindustrie setzt auf eine konstruktive Fortsetzung



des Dialogs im Rahmen des demnächst zu erwartenden Vorschlages einer

Kunststoffstrategie der Europäischen Kommission. EUBP wird weiterhin

eng mit den europäischen Institutionen und relevanten Stakeholdern

zusammenarbeiten, um einen kohärenten und umfassenden Rahmen für eine

Kreislauf-Bioökonomie in Europa zu schaffen.



Weitere Informationen auf www.european-bioplastics.org







Pressekontakt:

Katrin Schwede,

presse(at)european-bioplastics.org,

0049(0)30-284823-53



Original-Content von: European Bioplastics, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

European Bioplastics

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.01.2017 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1448492

Anzahl Zeichen: 2752

Kontakt-Informationen:

Firma: European Bioplastics

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 45 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung