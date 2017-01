Digitale Zahnarztpraxis stellt den Patienten in den Mittelpunkt.

Mit moderner Technik zu mehr Transparenz und Effizienz in der Zahnarztpraxis zum Wohle und Nutzen des Patienten.

(firmenpresse) - Dillingen, 25.01.2017 Die digitale Praxis setzt auf die elektronische Verarbeitung von Daten. Die Zahnärzte Saarland setzen auf diese Art der effizienten und modernen Praxisführung, um für Patienten nicht nur eine kompetente Behandlung zu gewährleisten, sondern auch für einen reibungslosen Ablauf im Praxisalltag zu sorgen. Langfristig tragen die einzelnen Maßnahmen dazu bei, die Kosten für die Gesundheitsversorgung moderat zu halten. Darüber hinaus können sich Patienten auf der Internetseite bereits im Voraus über einzelne Leistungen, die Anfahrt zu den beiden Standorten oder das Team informieren.



Der Besuch beim Zahnarzt gilt für viele Patienten als unangenehme Pflicht. Die digitale Praxis der Zahnärzte Saarland bemüht sich, den Termin so angenehm wie möglich zu gestalten. Dabei kommen drei wichtige Aspekte zum Tragen: Organisation, Kommunikation und Information.



Der Datenschutz gilt auch für digitale Unterlagen. Akten, die am Computer eingesehen werden können, unterliegen deshalb einem ähnlichen Schutz wie die Papier-Akten im Schrank. Sie sind nur für das Personal einsehbar. Bei der Verwaltung von Patientendaten lässt das zahnmedizinische Team ebenfalls dieselbe Sorgfalt walten, die Patienten von Akten aus Papier gewohnt sind. Darüber hinaus gelten spezielle Regeln für die Entsorgung von Datenträgern, auf denen sensible Daten gespeichert waren. Diese Richtlinien stellen sicher, dass keine Patientendaten wiederhergestellt werden und dadurch in falsche Hände geraten können.



Gleiches gilt für digitale Kalender. Sie vereinfachen die Terminvergabe und gehören mittlerweile in den meisten Praxen zum Standard. Anders als beim Allgemeinmediziner und Hausarzt ist in der Zahnarztpraxis die Behandlung nach Termin der Standard - Notfälle stellen eine Ausnahme dar. Das Praxismanagement unterliegt neben der eigentlichen Behandlung sowie der Hygiene in der Praxis einem ständigen Qualitätsmanagement. Zahnärzte Saarland ist nach der Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert, die regelt, welche Standards eine Praxis erfüllen sollte. Die Anzahl der potenziellen Fehlerquellen wird dadurch reduziert, was Patienten über die eigentliche Behandlung hinaus zusätzliche Sicherheit bietet.





Auch hinter den Kulissen hilft die digitale Praxis, Abläufe effizienter zu gestalten. Zum Beispiel vereinfacht die Online-Abrechnung finanzielle Transaktionen, die in der digitalen Praxis anfallen. Zahnärzte Saarland trägt auf diesem Weg dazu bei, durch den verringerten Aufwand langfristig die Verwaltungskosten in einem angemessenen Rahmen zu halten.



Auf ihrer Webseite bietet die digitale Praxis Patienten die Möglichkeit, sich von zu Hause aus über das Angebot und die Bedingungen vor Ort informieren. Die digitale Praxis ist alles andere als unpersönlich: Die Mitarbeiter der Zahnärzte Saarland stellen sich auf der Internetseite vor und erläutern die Kompetenzen der einzelnen Teams. Die eigene Facebookseite ist ebenfalls verlinkt. Insbesondere für Patienten, die unter starker Angst vor Zahnarztbesuchen leiden, ist diese Transparenz oft wichtig, um sich sicher zu fühlen.



Bei der Kommunikation verlässt sich die Praxis der Zahnärzte Saarland nicht nur auf die klassische Verständigung am Telefon. Patienten können auch über ein Online-Formular Kontakt mit dem Team aufnehmen und sich zum Beispiel über angebotene Leistungen informieren.









Bei den Zahnärzten Saarland handelt es sich um einen Praxisverbund in einem Netzwerk von Spezialisten. An zwei Standorten wird das gesamte Spektrum der modernen Zahnmedizin angeboten. Am Standort Saarlouis ist im Praxisverbund die ästhetische Zahnbehandlung angesiedelt. In Dillingen befindet sich die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut.



