Mehr Ausgleich im Alltag schaffen

Workshop für mehr Entspannung, Fokus, Lebenskraft und Lebensfreude

Cordula Mezias

(firmenpresse) - Bewusster, entspannter, fokussierter und glücklicher leben ist lernbar. Die erfahrene Therapeutin und Dozentin Cordula Mezias zeigt wie es geht. Im Seminar mit dem Titel Mehr Balance im Alltag gibt sie ihr umfangreiches Wissen und praxiserprobte Techniken weiter.

Für Cordula Mezias ist es klar: Einfache Übungen und Techniken, die jeder für sich selber im Alltag integrieren kann, bietet eine wunderbare Basis für eine konkrete Verbesserung im eigenen Leben . Die Therapeutin gibt Interessierten nun die Gelegenheit, von ihrer mehr als dreissigjährigen Erfahrung zu profitieren und sich Grundlagen und Techniken im Workshop anzueignen. Ich vermittle den Teilnehmern konkrete Werkzeuge zu einer besseren Gestaltung des Alltags, sagt Cordula Mezias.

Ab dem 05. April 2017 finden die 2-Tagesworkshops statt. Sie werden in diesem Jahr 4 Mal angeboten. Das Seminar wird dabei an zwei Orten unterschiedlichen stattfinden: a) in der schönen Umgebung am Engelberg im RAMADA Hotel Regina Titlis und b) als Wochenendseminar im Hypnosezentrums Schweiz in Riehen.

Die Therapeutin Cordula Mezias ist seit 1986 Dozentin. Sie führt in Riehen und Schüpfheim eine eigene Praxis für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und Hypnosetherapie. Cordula Mezias bevorzugte schon immer eigene Erfahrung gegenüber theoretischem Wissen. Ich wollte die Dinge immer konkret erfahren , sagt sie überzeugt, vieles ist theoretisch möglich, aber noch wichtiger ist die eigene Erfahrung!

Das Ziel des Seminars ist, den Teilnehmern wirkungsvolle, erprobte Werkzeuge zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Selbsterkenntnis und zur besseren Gestaltung des Alltags zu vermitteln. Cordula Mezias: Sinn und Zweck des Seminars ist die Unterstützung der Teilnehmer auf dem Weg zu einem freieren, fokussierteren und entspannten Leben .

Hier gehts zur Information und Anmeldung Ramada Hotels: https://secure.h-hotels.com/ramada_dt/if/portal/bys_rl/?view=direct;amp;packid=15742-57&lang=de

Hier gehts zur Information und Anmeldung Hypnosezentrum Schweiz in Riehen: http://www.hypnosezentrum-schweiz.org/seminar-angebot/mehr-balance-im-alltag/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hypnosepraxis-basel.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Experten im Lösen von Lebensblockaden, Experten für Persönlichkeitsentwicklung



Das Haus brennt. Die Flammen schlagen hoch. Der aufkommende Wind peitscht immer wieder die Flammen an. Sie versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Trotzdem können Sie den Brand nicht stoppen.



Plötzlich hören Sie das ersehnte Signal. Die Feuerwehr kommt, um das Haus zu löschen. Ihre Lebensretter bringen Sie und Ihre Lieben aus dem brennenden Gebäude und wieder auf sicheren Boden.



Wir sind Ihre Experten im Lösen von Lebensblockaden. Wir helfen Ihnen dabei, Brände zu löschen und wieder Boden unter den Füssen zu bekommen. So brechen Sie gestärkt auf und erreichen Ihr Ziel schnell und sicher.



Wir sind spezialisiert auf die Überwindung von Ängsten, das Lösen von Traumata, das Lösen der eigenen Handbremse und das Optimieren Ihrer Leistungen. Mit schnell und tief wirkenden Methoden, gewinnen Sie sehr schnell eine klare Sicht auf mögliche neue Lösungen.



Wenn also das Haus brennt, warten Sie nicht zu lange, sondern rufen Sie uns als Ihre Feuerwehr.



Wenn Sie sich fragen:



Wie kann ich eine Angst überwinden?

Wie kann ich belastende, traumatisierende Erlebnisse hinter mir lassen?

Wie finde ich eine neue Orientierung?

Wie erreiche ich meine Ziele leichter?

Wie kann ich Stress abbauen und einen Burnout vorbeugen?

Wie kann ich meine Schmerzen überwinden?

dann unterstützen wir Sie gerne.



Rufen Sie uns jetzt an und vereinbaren Sie ein telefonisches Vorgespräch oder schreiben Sie uns eine eMail. Wir sind gerne für Sie da!

www.hypnosepraxis-basel.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hypnosezentrum Schweiz GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Hypnosezentrum Schweiz GmbH

Cordula Mezias

Aeussere Baselstrasse 49

4125 Riehen

info(at)hypnosepraxis-basel.com

+41 61 535 71 19

http://www.hypnosepraxis-basel.com



Datum: 25.01.2017 - 15:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1448495

Anzahl Zeichen: 2542

Kontakt-Informationen:

Firma: Hypnosezentrum Schweiz GmbH

Ansprechpartner: Cordula Mezias

Stadt: Riehen

Telefon: +41 61 535 71 19





Diese Pressemitteilung wurde bisher 47 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung