Der Erfolg im Online-Handel ist kein Zufall.

Der Online-Handel in der Konsumgüterindustrie in Deutschland ist im europäischen Vergleich sehr ausbaufähig.

(firmenpresse) - Hier liegen enorme Potentiale, die teilweise sehr unterschätzt werden. Ein Aspekt liegt sicherlich darin, dass den Anbietern keine fundierten Analysen ihrer Verkäufe vorliegen. Um jedoch als Sieger im Online-Handel hervorzugehen, bedarf es einer Optimierung der Leistung und einer kontinuierlichen Verbesserung. Das E-Commerce Unternehmen Profitero ist darauf spezialisiert, Anbietern das "Warum" hinter den Online-Verkäufen und Marktanteilsbewegungen zu analysieren.

Profitero misst täglich mehr als 450 Millionen Produkte auf 5.000 Webseiten in mehr als 40 Ländern. Das bedeutet, dass E-Commerce Analysen in Echtzeit umfassende Erkenntnisse kontinuierlich für jede Branche auswerten und strategische Empfehlungen gegeben werden können. Es besteht somit Zugriff auf digitale Regaldaten in unterschiedlichen Ländern.

"Kein anderes Unternehmen bietet Marken- und Einzelhändlern die Einsicht in Online-Shopping so, wie wir es tun, und das gibt uns einen erheblichen Vorteil", sagte Vol Pigrukh, CEO und Mitbegründer von Profitero. "Der Markt ist riesig, da die FMCG-E-Commerce-Verkäufe in den nächsten fünf Jahren weiter exponentiell wachsen. Heute können wir unseren Kunden in jedem Land Einblicke in Echtzeit liefern, damit sie den tatsächlichen Umsatz messen und optimieren können, was ihnen einen messbaren Vorteil gegenüber Wettbewerbern bietet", so Vol Pigrukh weiter.

Was sind die Top-Prognosen von Profitero für das Jahr 2017?

Hierzu äußert sich Andrew Pearl, Profitero Direktor für Strategie EMEA wie folgt:

-Zunehmender Mobiler Zugriff auf Suchbegriffe und E-Commerce Transaktionen, was zunehmend die Art und Weise, wie das digitale Regal ausgelegt wird verändern wird und zwar durch mobile Inhalte und Suchalgorithmen.

-Die Auslieferung der Waren ist eine der Hauptkriterien. Lieferung "am gleichen Tag" als Standard.

-Die Analyse für Wachstum ist eine absolute Notwendigkeit (prädiktive Analytik über Verfügbarkeit, Preisgestaltung und Vertrieb).

-Weniger Preisaktionen, mehr Kunden- und Markenloyalität.

-Erhöhte Händler- und Markenpartnerschaften und gemeinsame Verteilungseinrichtungen zur Kostenoptimierung.

-Entwicklung neuer Zahlungsmodelle. Cashless-Transaktionen, die eine nahtlose Kombination von Online- und Offline-Käufen ermöglichen. Preisvergleich für alle Käufe und alle Kategorien werden die Norm.

"Und das sind nur einige Veränderungen, die auf uns zukommen", so Pearl.

Wenn sie mehr zu dem Thema und unseren Methoden wissen möchten, so besuchen sie unsere Webseiten unter: http://www.profitero.com





Profitero beobachtet was Käufer sehen und online kaufen. Für den Einzelhandel und die Consumer-Marken erfolgt ein aktives Tracking von mehr als 450 Millionen Produkten auf 5.000 Webseiten in über 40 Ländern. Echtzeit E-Commerce-Analysen, Erkenntnisse und strategische Empfehlungen ermöglichen es genau festzustellen, wie die Leistung der Vertriebskanäle täglich verbessert werden können. Die proprietäre digitale Monitoring-Technologie ist einzigartig mit Verkaufsdaten kombiniert, um sicherzustellen, dass Marktanteile gehalten oder erhöht werden können. Weitere Informationen finden sie im Internet unter: http://www.profitero.com.

