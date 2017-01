Mehr Sicherheit für Buspassagiere

Friktionsscharniere von Southco revolutionieren Kopfstützen in Reisebussen.

(firmenpresse) - Bis vor kurzem bestanden Kopfstützen in Reisebussen aus kaum mehr als einem starren Rahmen, der mit einem dicken Stück Schaumstoff bedeckt war. Zudem ließen sich Kopfstützen nur mühsam und meist nur kurzzeitig vertikal einstellen, konnten auf Dauer ihre Position nicht halten und damit auch den Kopf des Passagiers nicht dauerhaft stützen. Dass wiederum beeinträchtigte die Zuverlässigkeit und Funktionalität der Kopfstützen und verkürzte so auch ihren Lebenszyklus.

Jetzt hat Southco auf Basis seiner Produktreihe der Eingebetteten ST-Scharniere und in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten Reisebus-Hersteller EvoBus eine Lösung entwickelt, mit der in die mit Kunststoff umspritzten Kopfstütze ein eingebettetes Scharnier mit konstantem Drehmoment eingebaut wird. Damit lassen sich verschiedene Bedienaufwände für die verschiedensten Bewegungsrichtungen definieren.So können die Passagiere die Flügel der Kopfstütze beim Einstellen leicht nach vorne bewegen, und sie werden dennoch gestützt, wenn das volle Kopfgewicht dagegen drückt. Außerdem ist das Scharnier umschlossen und verdeckt, was auch zu einer ansprechenderen Ästhetik des Sitzdesigns beiträgt. Die einfache Konstruktion wird ergänzt durch eine komfortable, wartungsfreie Technologie der konstanten Friktion, die der Kopfstütze im gesamten Bewegungsbereich einen konstanten Widerstand mit Nulldrift und ohne Spielfreiheit bietet.







Southco ist ein führender Hersteller von innovativen Verschlusslösungen und liefert Verschlüsse, Scharniere, unverlierbare Schrauben, Griffe und eine Vielzahl an weiteren Produkten. Als globales Unternehmen entwickelt und fertigt Southco Verschlusselemente für alle Industriebereiche. Die Produktpalette umfasst Anwendungen für den Automobilbau, für IT- und Elektronikschränke, den Schiffbau, die Luftfahrttechnik, für Schienen- und Baufahrzeuge, für Industriemaschinen und den Kälte- und Klimabau. Southco-Produkte werden weltweit von der eigenen Vertriebsorganisation sowie über ein Netzwerk autorisierter Vertragshändler angeboten.



Southco Europe Ltd.

Southco Europe Ltd.

Ulrike Sturman

Marketing Communications Manager Europe

Southco Manufacturing Ltd.

Touch Point; Wainwright Road

Worcester; WR4 9FA

Pressebüro

Bernhard Wiegert

Bayerstr. 43

D-53332 Bornheim

Tel. +49 2222 952527

http://www.publiccreation.de

Kontakt-Informationen:

Firma: Southco Europe Ltd.

Ansprechpartner: Bernhard Wiegert

Stadt: Birmingham

