Deckenabhängung mit interner LED Beleuchtung, oder auch mit externer LED Beleuchtung

Hiermit stellen wir eine optimale Lösung vor, mit der, Ihr Messestand wesentlich mehr potenzielle Kunden anziehen kann und somit, Kundengewinnung leichter macht. Messesysteme als Deckenabhängung

Deckenabhänger, in verschiedene Größen und Formen

(firmenpresse) - Die meisten Aussteller die an einer Messe, egal ob in München, Nürnberg, Passau, Wels, Linz, Wien oder auch anderswo teilnehmen, möchten, dass Ihr Messestand, auch aus weiter Ferne sichtbar ist. Dafür gibt es verschiedene Lösungen. Die einzige aber, die ausdrücklich genug und wie auch oben schon gemeint, von Weitem zu sehen ist, ist diejenige, an den Decken der Ausstellungshallen, speziell dafür gedachte Werbesysteme, in verschiedenen Größen und Formen, anzuhängen. Diese Lösung präsentieren wir heute.

Deckenhäger mit interner LED Beleuchtung sind zur Zeit nur in rechteckigen Formen zu haben, aber auch so, sind diese sehr eindrucksvoll und bringen Ihre Werbebotschaft sehr gut zum Vorschein. Ihr Messestand erweitert dadurch, die Anziehungskraft auf Ihre potenziellen Kunden, auf einen größeren Umkreis. Das heißt, dass die Chancen neue Kunden zu gewinnen, wesentlich besser sind.

Sublimationsdruck auf Display Polyester oder Stretch Polyester, wird in bester Fotoqualität für die LED Deckenhänger hergestellt und machen das eigentliche Gestell unsichtbar. Somit hat man den Eindruck, dass Ihre Botschaft über dem Messestand schwebt.

Unsere Deckenhänger können Sie in verschiedene Formen beziehen. Diese können rund, ellipsoidal, augenförmig, dreieckig, oder rechteckig sein und verschiedene Höhen haben.

Das Aufbauen unserer Deckenhänger ist kinderleicht und Sie benötigen dafür kein Werkzeug.

Der Textildruck wird für jeden einzelnen Anhänger maßgeschneidert, sodass dieser perfekt passt und dank dessen Perfektion, die Blicke der Kunden anzieht und die Neugier für Ihr Unternehmen anregt.

Die breite Palette an Werbetechnik und Messesysteme finden Sie auf www.modularedisplays.com und falls Sie Fragen und Anfragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter der +49 (0)8485 2029968 oder an die office(at)modularedisplays.de zur Verfügung.













