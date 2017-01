15. Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft

Der König der Krümel begeistert sein Publikum



Nürnberg – Der Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft ist mittlerweile eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Metropolregion Nürnberg. Und so kamen auch am Montag rund 900 Unternehmer in das NCC Ost der NürnbergMesse, um das neue Jahr 2017 zu begrüßen.



Stephan Barth (Joh. Barth & Sohn), Veranstalterin Sabine Michel (SMIC!), Joachim Herrmann. (SMIC!)

(firmenpresse) - Unter dem Motto „Gedankenaustausch auf Augenhöhe“ begrüßte Veranstalterin Sabine Michel von SMIC! Events & Marketing die Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik bevor sie das Wort an den Schirmherrn Joachim Herrmann übergab. Der bayerische Innenminister lobte die konjunkturelle Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg und ermahnte die Franken, ihr Licht nicht ständig unter den Scheffel zu stellen. Dafür gäbe es wirklich keinen Grund. „Bei uns sind 160.000 Unternehmen, 150 Weltmarktführer und Hidden Champions, 20 Hochschulen, 53 wichtige Forschungseinrichtungen angesiedelt. Damit werden wir unserem Ruf, die Heimat der Kreativen zu sein, absolut gerecht.“



Die gute Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft sowie deren konstruktiver, zielführender Austausch tragen zum Erfolg bei. Mittelständische Unternehmen verkörpern dabei Dynamik, stehen für Innovation und sind der Motor für Wachstum. „Doch zweifelsohne können wir uns noch verbessern, wenn wir den Kontakt untereinander intensiver pflegen, uns verstärkt zusammensetzen, persönlich begegnen sowie last but not least wechselseitig Informationen und die Gelegenheit zum Gespräch aufnehmen“, so Herrmann weiter. Eine hervorragende Plattform zum Netzwerken biete der von Sabine Michel erneut ausgezeichnet organisierte Unternehmer-Kongress in Verbindung mit dem Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft. Der wieder einmal große Zuspruch zeige, dass es sich hier um ein Event und damit Erfolgsprojekt handelt, das sich lohnt zu besuchen.



Anschließend begrüßte Impulsreferent Stephan Barth, Geschäftsführer von Joh. Barth & Sohn, die Gäste des Neujahrsempfangs. Als größter Hopfenhändler der Welt ist das Produkt des traditionsreichen Familienunternehmens mit Sitz in Nürnberg in fast jedem Bier zu finden.



Auf der Bühne führte Stephan Barth seine Zuhörer durch die über 200-jährige Geschichte des 1794 gegründeten Unternehmens. „Johann Barth und sein Sohn Georg stellten seinerzeit ohne Frage zwei coole Start-Up-Unternehmer dar“, so Stephan Barth. Über viele Jahrzehnte hinweg florierte das Geschäft und positionierte sich trotz aller historischen Widrigkeiten als Weltmarktführer mit zahlreichen Tochterfirmen und Niederlassungen in den USA.



Heute führt Stephan Barth das Unternehmen in 7. Generation und meistert die Herausforderungen der Gegenwart. Um die Vielfalt am Markt zu unterstützen, beteiligt sich die Barth Haas Group an



kleinen Brauereine, wie zum Beispiel die Craft Beer Marke Crew Republic. Und damit die Teilnehmer eine Vorstellung davon haben, gab Stephan Barth jedem Gast als Kostprobe ein Fläschchen davon mit nach Hause.



Bevor sich die Gäste zum Get-Together im Foyer des NCC Ost versammelten, überreichte Sabine Michel gemeinsam mit den Partnern des UnternehmerClub ORANGE Tilmann Orth, Roever Broenner Susat Mazars, und Dirk Helmbrecht, VR Bank Nürnberg, sowie Dr. Michael Fraas und Prof. Dr. Albert Heuberger vom Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen den Netzwerkpreis „Gemeinsam sind wir stark“ an den diesjährigen Preisträger Burkhard Witte, Vorstandsvorsitzender des VDI Verein Deutscher Ingenieure Bezirksverein Bayern Nordost. Als traditionsreicher Verein, der im November 2016 sein 125-jähriges Jubiläum feierte, ist der VDI Bezirksverein Bayern Nordost eine einflussreiche Institution. Er vereint nicht nur eine Vielzahl an Unternehmen unter seinem Dach, sondern engagiert sich auch stark in der Nachwuchsförderung. Mit der Technikmeile hat der Verein eine Veranstaltung geschaffen, die sich sowohl an ein Fachpublikum als auch an die breite Öffentlichkeit richtet.



Der Netzwerkpreis wurde 2014 ins Leben gerufen und gehört seitdem fest zum Programm des Neujahrsempfangs der mittelständischen Wirtschaft. Die Preisträger zeichnen sich aus durch eine nachhaltige Förderung der Metropolregion Nürnberg, Engagement für gemeinnützige, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Einrichtungen sowie dem Aufbau von Beziehungen zwischen unterschiedlichen Persönlichkeiten. In den vergangenen Jahren wurde bereits Prof. Dr.-Ing. Albert Heuberger (Fraunhofer Institut IIS), Prof. Dr. Erich R. Reinhardt (Medical Valley e.V.) sowie Herbert Winter (DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU) mit dem Netzwerkpreis ausgezeichnet.



Weitere Infos und Fotos zum Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de.





SMIC! Events & Marketing GmbH mit Sitz in Nürnberg arbeitet seit 2007 erfolgreich als etablierte Full-Service-Agentur. Ein kompetentes Team realisiert Markenkernentwicklung, Events, nachhaltige Kommunikationskonzepte und anspruchsvolle Markenkampagnen.

SMIC! Events & Marketing GmbH

SMIC! Events & Marketing GmbH

Längenstraße 14

90491 Nürnberg

Telefon: + 49 (0) 911 / 4758 5000

Telefax: + 49 (0) 911 / 4758 5090

E-Mail: olga.wiesner(at)smic-marketing.de



SMIC! Events & Marketing GmbH

Olga Wiesner

90491 Nürnberg

Telefon: + 49 (0) 911 / 4758 5000



