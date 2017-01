Udo Golfmann veröffentlicht "Auf dem Weg ins goldene Zeitalter"

Der mehrfache Buchautor und Engeltherapeut Udo Golfmann veröffentlicht sein neues Buch: "Auf dem Weg ins goldene Zeitalter". Mit himmlischer Hilfe in eine glückliche Zukunft starten

Golfmann Das goldene Zeitalter

(firmenpresse) - Fühlen sich Sie sich überarbeitet, ausgelaugt und wissen nicht wohin mit sich? Leiden Sie unter Depressionen, Ängsten oder Selbstzweifeln? Schmerzt es im Rücken und der Fortschritt beim Arzt und Psychotherapeuten geht ihnen zu schwerfällig voran? Udo Golfmann's Buch "Auf dem Weg ins goldene Zeitalter" kann Wunder wirken. In der Tat ähnelt es selbst einem himmlischen Mirakel, das man erst glauben mag, wenn man das Werk in den eigenen Händen hält.



Udo Golfmann ist ausgebildeter Engeltherapeut, Hellseher und Engel- Matrix- Heiler. Seine Ausbildung hat er bei Doreen Virtue genossen und ist damit einer der sehr wenigen offiziellen Engeltherapeuten im deutschsprachigen Raum. Er ist davon überzeugt, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt und bei der Findung dieses nimmt er die Energien des Himmels, Gottes und der Engel, in Anspruch. Durch seine 25 jährige Erfahrung mit Engeln besitzt er heute einen großartigen Überblick über das Reich der Engel und weiß, welcher Engel bei welchen Problem Abbitte schaffen kann.



Sein neues Buch "Auf dem Weg ins goldene Zeitalter " soll nun erneut seine Überzeugung sowie sein eigens erschaffenes System der Heilung unter Beweis stellen und Neugierigen sowie überzeugten Anhängern näherbringen. In der Publikation "Auf dem Weg ins goldene Zeitalter " beschreibt Udo Golfmann seine Auffassung des goldenen Zeitalters bezüglich des Staatenstystems und der 12 Chakren sowie der Rolle der Menschheit in diesem System.



Er führt aus, wie dieser Status zu erlangen ist und was für Opfer erbracht werden müssen. Dies begründet Udo Golfmann anhand der Geschichte, der Planetenstellung, nimmt Bezug zur Wirtschaft und des Tourismus' sowie zur Kraft des eigenen Ichs, der Selbstliebe. Nur durch echte Spiritualität sei dieser Zustand zu erlangen



Udo Golfmann ist davon überzeugt, Menschen durch die Kraft der Engel helfen zu können. Unterstützung sei hier unabhängig vom Problem. Er löst beispielsweise Blockaden in Sachen Liebesangelegenheiten, finanzielle Engpässe, Angstzustände, Karmablockaden, psychische sowie physische Beschwerden durch energetische Unterstützung des Himmels. Er bietet dies zur eigentlichen Behandlung des Patienten an, da so der Heiligungsprozess beschleunigt wird. Auch längerfristig kann so innerer Frieden und Ruhe erlangt werden, damit ein längeres und vor allem glücklicheres Leben möglich ist.





Udo Golfmann bietet daher so genannte Engelseminare mit einer hellsichtigen Beratung in einem persönlichen Gespräch, die nicht nur die Seele reinigen, sondern auch Kraft spenden soll. Durch den Kontakt zu den Engel wird so Kraft gespendet und die eignen Probleme aus dem Weg geräumt. Das Buch "Auf dem Weg ins goldene Zeitalter" kann hier ebenfalls unterstützend wirken und eine bessere Einsicht in die Thematik und Überzeugung des Autoren bieten.









http://www.udo-golfmann.de/



Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.



Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: "Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg."





Engeltherapie Deutschland

Max Reger Str. 1, 75015 Bretten

Firma: Engeltherapie Deutschland

Ansprechpartner: Udo Golfmann

Stadt: Bretten

Telefon: 0160-3742159



