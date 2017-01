Bloggermarketing leicht gemacht

trusted-blogs bringt Unternehmen und Blogger zusammen - Neuer Weg für Content-Marketing

(firmenpresse) - Bremen, 25. Januar 2017 - Sie testen technische Neuheiten auf Herz und Nieren, schreiben über ihre Urlaubserfahrungen und teilen es mit ihrer Fangemeinde: Blogger. So viel Einfluss sie mittlerweile auf Kaufentscheidung und Meinungsbildung besitzen, so wenig routiniert verhalten sich Unternehmen im Umgang mit ihnen. Eduard Andrae, Gründer von trusted-blogs, erkannte die Herausforderung und bietet eine völlig neue und einfache Art, wie Blogger zum festen Bestandteil einer Marketingstrategie werden.

Oft scheitert eine Kooperation schon an der Suche nach dem richtigen Blogger. "Wie erreiche ich überhaupt die Personen, die offen für mein Thema und auch zeitlich verfügbar sind", sagt Andrae und betont die Leistungen seines Angebots: "Wir haben es in den vergangenen Monaten geschafft, dass sich 3.500 Blogger in unserem Portal angemeldet haben. Sie alle vereint die Leidenschaft für ein Thema und die Neugier nach dazu passenden Inhalten." Für Unternehmen interessant: trusted-blogs bietet nun die Möglichkeit zur gezielten Kontaktaufnahme mit diesen Bloggern. Ziel: die Umsetzung von Kooperationen - ohne großes Marketingbudget und aufwendige Recherche.

Der Weg zum geeigneten Blog

Drei einfache Schritte reichen aus, damit ein Unternehmen auf trusted-blogs eine Blogger-Kooperation starten kann. "Im Wesentlichen geht es darum, die geplante Kampagne zu beschreiben, sowie die Vergütung für die Blogger zu definieren", so Andrae. "Mit wenigen Klicks wird außerdem die Zielgruppe festgelegt und eine Veröffentlichungsfrist definiert.." Das System ermittelt automatisch die zu den Vorgaben passenden Blogs, die sich dann für eine Teilnahme an dieser Kampagne bewerben können. "Die Auftraggeber können beliebig viele Blogs auswählen und dabei Kennzahlen, Inhalte und Reichweiten berücksichtigen", sagt Andrae. Laufende Kampagnen lassen sich über die Plattform überwachen. Auch die direkte Kommunikation mit allen Bloggern ist möglich, ohne dabei jemals den Überblick zu verlieren.

Weiterführende Informationen unter:

www.trusted-blogs.com/unternehmen





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.trusted-blogs.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

trusted-blogs verbindet Blogger mit Unternehmen und bietet eine Plattform zur Planung und Durchführung von Kampagnen. Im Unterschied zu anderen Anbietern konzentriert sich das Portal auf Blogger mit Leidenschaft und Passion.



trusted-blogs macht aufwendige Recherchen und schwierige Verhandlungen überflüssig. Kooperationen starten bereits nach wenigen Klicks. Gegründet wurde das Unternehmen von Eduard Andrae, Rüdiger Schmidt und der Bremer Unternehmensgruppe team neusta.

Dies ist eine Pressemitteilung von

trusted blogs GmbH

PresseKontakt / Agentur:

neusta communications GmbH

Sebastian Adams

Konsul-Smidt-Str. 24

28217 Bremen

s.adams(at)neusta-communications.de

0421 79 06 91

http://neusta-communications.de/



Datum: 25.01.2017 - 16:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1448538

Anzahl Zeichen: 2345

Kontakt-Informationen:

Firma: trusted blogs GmbH

Ansprechpartner: Eduard Andrae

Stadt: Bremen

Telefon: 0421 460 460 -82





Diese Pressemitteilung wurde bisher 72 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung