Naturally Splendid unterzeichnet endgültige Vereinbarung zum Kauf einer Verpackungsanlage



(firmenpresse) -

Naturally Splendid unterzeichnet endgültige Vereinbarung zum Kauf einer Verpackungsanlage



VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(Marketwire - 25. Januar 2017) - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid) (FRANKFURT:50N) (TSX VENTURE:NSP) (OTC:NSPDF) freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass es eine Abtretungsvereinbarung mit Eat Real Snack Food Canada Ltd. (ERSF) unterzeichnet hat und damit alle Leasingraten für bestimmte, im Besitz von ERSF befindliche Verpackungsanlagen (die Verpackungsanlagen) übernehmen wird.



Naturally Splendid wird im Rahmen dieser Pachtübernahme bis Mai 2022 jeden Monat einen Betrag von 9.765 US-Dollar zahlen, woraufhin die Verpackungsanlage in den Vollbesitz von Naturally Splendid übergeht. Naturally Splendid hat bereits 56.698 US-Dollar an ERSF gezahlt und 289.855 seiner Stammaktien an ERSF ausgegeben. ERSF hat die Verpackungslinie 2014 für ursprünglich mehr als 2.000.000 CAD erworben.



Zusätzlich zu dieser Abtretungsvereinbarung hat Naturally Splendid einen Wartungsvertrag über drei Jahre abgeschlossen und sich verpflichtet, Verpackungsarbeiten für ERSF auszuführen.



Wartungsvertrag

Die Parteien haben einen Wartungsvertrag abgeschlossen, im Rahmen dessen Naturally Splendid drei Jahre lang Verpackungs- und Lagerdienstleistungen für ERSF bereitstellen wird. ERSF garantiert im Gegenzug während dieses Zeitraums ein Mindestaufkommen von. 14.500 US-Dollar monatlich an Verpackungsdienstleistungen.



Der Kauf dieses umfassenden Verpackungssystems ist ein weiterer strategischer Schritt von Naturally Splendid zur Verbesserung seiner vertikalen Integration. Der CEO von Naturally Splendid, Herr Dave Eto, sagt dazu: Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ERSF und werden unsere Geschäftsbeziehung durch neue und kreative Produkte weiter ausbauen. Diese Gelegenheit reiht sich ein in unsere internen Verpackungsanforderungen für das Hanfsamen- und Proteingeschäft mit den Markenherstellern NATERA und CHI und stellt weitere Kapazitäten für Co-Packaging-Geschäfte mit anderen Unternehmen in British Columbia bereit. In meiner früheren Funktion als President der BC Food Processors Association (BCFPA), der mehr als 300 Mitglieder angehören, wurde mir sehr wohl bewusst, dass es zurzeit in British Columbia einen nicht zu unterschätzenden Mangel an Co-Packaging-Kapazitäten gibt.





Herr Eto fügt hinzu: Obwohl das Co-Packaging eine Schlüsselkomponente unseres Geschäftsmodells ist, stellt es bei den meisten unserer Wachstumsbestrebungen keinen Schwerpunkt dar. Die Implementierung der Verpackungslinie wird bei Naturally Splendid für Ertragszuwachs sorgen. Ich freue mich besonders über die Möglichkeit, Verpackungskunden mit einer Liste weiterer Zutaten zu gewinnen, wie beispielsweise HempOmega®. Dies bietet den Kunden neue Chancen für ihre Produkte, sie können weitere Anwendungen entwickeln und der Branche demonstrieren, wie HempOmega® den Wert ihrer Angebotspalette steigern kann. Wir führen derzeit fortgeschrittene Gespräche mit einer Reihe von potenziellen Co-Packaging-Kunden und -Partnern, die ihre Produkte im heimischen Markt und für den Export vermarkten. Damit erhalten wir die Gelegenheit, durch unsere jüngst erworbene Verpackungsabteilung die Reichweite unseres eigenen Marketings drastisch zu vergrößern.



Verpackungsanlage

Zur Verpackungsanlage gehören die folgenden Komponenten:

1. Vollautomatisiertes Standalone Fertigungs- und Verpackungssystem für Reißverschlussbeutel

2. Vollautomatisiertes Fertigungssystem für Gefäße

3. Vollautomatisierte Abfülllinie für Gefäße

4. Vollautomatisiertes Verpackungssystem für Trockenlebensmittel

5. Automatisiertes Verpackungssystem für Gewürze

6. Automatisiertes Verpackungssystem für Pulver

7. Linie für die Fertigung von Schachteln

8. System für Außenverpackungen



Über Eat Real Snack Foods

Eat Real Snack Foods (ERSF)(www.eatrealworld.ca) ist ein kanadisches Unternehmen, das gesunde Knabberartikel vertreibt. Ihre Frucht- und Nussriegel basieren auf drei sehr einfachen Grundsätzen: Geschmack, Vollwertigkeit und unverfälschte Zutaten. ERSF hat sich das Ziel gesetzt, ein Produkt zu erschaffen, das eine genussvolle und gesunde Alternative zu den normalen Snacks und Süßwaren bietet, und möchte sich von andere Marken abheben, die weniger vollwertige Produkte anbieten. Die Erzeugnisse bestehen aus echten, naturbelassenen Zutaten ohne Zusatz von künstlichen Geschmacksstoffen, Farbstoffen oder Konservierungsmitteln. Der President von ERSF Herr Ammar Jeet Singh erklärt: Wir sind hocherfreut über diese Gelegenheit der Zusammenarbeit mit Naturally Splendid. Durch diese Transaktion kann sich ERSF ganz auf die Erweiterung seiner internationalen Präsenz konzentrieren. Wir sind sicher, dass der internationale Handel weitere potenzielle ERFS-Verpackungsaufträge für Naturally Splendid bietet.



Naturally Splendid Enterprises Ltd.



Naturally Splendid ist ein facettenreiches Biotechnologieunternehmen, das eine vollkommen neue Generation an bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.



Naturally Splendid verfügt zurzeit über sechs innovative Bereiche: (1) die Hanf-Superfood-Marke Natera®, die derzeit in ganz Nordamerika und Asien vertrieben wird; (2) natürliche Bio-Produkte auf Hanfbasis, die durch Chi Hemp Industries Incorporated (Chii) über das Internet vertrieben werden; (3) die Tierpflegeprodukt-Marke Pawsitive FX®; (4) den Bereich der aktiven Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis, einschließlich des zum Patent angemeldeten HempOmega®; (5) die (von POS Bio-Sciences für Naturally Splendid betriebene) über 1 m² große POS / BPC-Anlage ist in der Lage, zahlreichen Kunden bedarfsgerechte Verarbeitungslösungen auf kommerzieller Basis für biologische Materialien, wie funktionelle Nahrungsmittel und natürliche und gesunde Inhaltsstoffe, anzubieten; und (6) Cannabinoid-Nutrazeutika auf Hanfbasis. Dank seiner fortschrittlichen Technologien, seiner Branchenkenntnisse und seiner strategischen Partner ist das Unternehmen in der Lage, kundenorientierte Lösungen mit Augenmerk auf Qualität und Nachhaltigkeit zu entwickeln.



Nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter info(at)naturallysplendid.com bzw. telefonisch unter 604-673-9573.



Für das Board of Directors:



Mr. Dave Eto

CEO, Director



Kontaktdaten:

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)



Naturally Splendid Enterprises Ltd.

#108-19100 Airport Way,

Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info(at)naturallysplendid.com

Website: www.naturallysplendid.com



Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.



DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







Dies ist eine Pressemitteilung von

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Naturally Splendids zu 100 % unternehmenseigenes Supernahrungsmittelsortiment auf Hanfbasis, NATERA™, wird landesweit von Kanadas führenden Reformkosthändlern und einem Netzwerk an Einzelhändlern einschließlich von führenden Großhändlern und Fachgeschäften vertrieben.





Datum: 25.01.2017 - 16:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1448544

Anzahl Zeichen: 10485

Kontakt-Informationen:

Firma: Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung