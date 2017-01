Personalvermittlung plus Rechtsberatung in einem Paket!

(firmenpresse) - Durch dieses neue Dienstleistungsangebot, einer Konstellation aus berufserfahrenen Personalvermittlern des Institut argus - Die Personalvermittlung mit Firmensitz in Bamberg und langjährig berufserfahrenen Fachanwälten im Bereich Arbeitsrecht, wird für Kunden/innen eine individuelle und fachlich optimale Hilfestellung in den Bereichen Ausbildung, Arbeit und Karriere sicher gestellt. Egal, ob es um einen Ausbildungsplatzwechsel, einen Arbeitsplatzwechsel, eine Kündigung, eine Karriereberatung oder der Neuerstellung eines Arbeitszeugnisses geht.

13 jährige Berufserfahrung in der Personalvermittlung und im Bewerbungscoaching

Das Institut argus in Bamberg ist seit mehr als 13 Jahren in den Bereichen Bewerbungscoaching und Personalvermittlung tätig. Zeit-/ Leiharbeitsverhältnisse werden dabei rigoros ausgeschlossen! Dieses in Deutschland neue Dienstleistungsangebot der Zusammenarbeit von Personalvermittlern und Fachanwälten wurde aus Erfahrungsgründen vom Inhaber des Institutes argus, Herrn Wolfgang Ramming, entwickelt.

Die Vorteile der Personalvermittlung mit Rechtsberatung

Während eines Bewerbungscoachings- oder eines Personalvermittlungsprozesses seitens des Institutes argus besteht für deren Kunden jederzeit die Möglichkeit eine flankierenden Rechtsberatung durch einen "kooperierenden" Volljuristen wahrzunehmen. Während der argus-Kunde sich bei einem kooperierenden Fachanwalt für Arbeitsrecht beraten lässt, sei es das Thema Aufhebungsvertrag, Abfindung, Kündigungsschutzklage oder Arbeitszeugnis etc., kümmert sich parallel hierzu das Institut argus in Bamberg in Einzelgesprächen um eine neue berufliche Perspektive für den betroffenen. Insofern wird keine Zeit verschwendet. Auch ein psychologischer Aspekt liegt diesem durchdachten Parallelvorgehen zugrunde. Der oder die Betroffene sieht für sich sofort wieder ein neues berufliches Ziel und wird dadurch neu motiviert.

Der Menschen steht im Mittelpunkt

Grundsätzlich steht bei diesem innovativen Bewerbungs- und Personalvermittlungs- Institut argus "der einzelne Mensch im Mittelpunkt der dort sehr engagiert praktizierten Bemühungen.

Das Credo lautet: "Wir vermitteln Menschen an Unternehmen und Unternehmen an Menschen".

Hierbei geht es nicht um die schnelle Vermittlung eines Arbeitsplatzsuchenden, sondern darum, dass sich der Bewerber / die Bewerberin an seinem / ihrem neuen Arbeitsplatz wohlfühlt.

"Wir sehen ein Bewerbungsvorhaben mit anderen Augen", so der Inhaber des Institutes argus, Herr Wolfgang Ramming. Ein einfacher aber weit reichender Satz.

Als Diplom-Politologe Univ., Diplom-Pädagoge Univ. und Diplom-Sozialpädagoge FH verfügt Herr Ramming als ehemaliger Niederlassungsleiter, Ausbildungsleiter, Personalleiter und Geschäftsführer u.a. im SAP-Bereich über jahrzehntelange Berufserfahrungen.

Und das tut unseren Kunden gut

"Wir schauen uns das persönliche Anliegen unserer Kunden/-innen mit "Argus"-Augen an. Auch besitzen wir die Persönlichkeitsstärke, uns mit unseren Kunden/innen "zu reiben", sofern diese sich falsch einschätzen. Schließlich sind wir die "neutralen Dritten", die manches anders sehen. Und das tut unseren Kunden gut. Schließlich wollen wir gemeinsam deren beruflichen und persönlichen Erfolg! Durch dieses Vorgehen finden wir in enger und offener Zusammenarbeit mit unseren Kunden/innen die passende, berufliche Lösung.", sagte Wolfgang Ramming, Inhaber und Geschäftsführer des Institutes argus.

Das Angebot umfasst grundsätzlich zuerst einen kostenlosen und unverbindlichen Informationstermin mit einer Dauer von bis zu 2 Stunden. Während dieses Termins wird ein individuell auf den Kunden angepasstes Angebot erstellt. Letztendlich ist Ihr Wille zum Erfolg und zur Veränderung entscheidend!

Institut argus - Das Bewerbungsinstitut - Die Personalvermittlung ohne Zeit-/Leiharbeit

Wolfgang Ramming

Inhaber und Geschäftsführer

Diplom-Politologe Univ., Diplom-Pädagoge Univ., Diplom-Sozialpädagoge FH

Holzgartenstraße 31

96050 Bamberg

Tel.: 0951 - 133 950 5

Mail: info(at)argus-institut.de

www.argus-institut.de





Wir bringen Menschen mit Unternehmen und Unternehmen mit Menschen erfolgreich zusammen!



Unser Anspruch ist es, Ihnen bei der Suche nach einer neuen Stelle zur Seite zu stehen, als Berater und als Vermittler. Bei uns stehen Sie stets im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Wir schauen uns Ihr persönliches Anliegen mit "Argus"-Augen an und finden in enger Zusammenarbeit mit Ihnen eine passende Lösung. Dafür steht unser Team mit seinem großen Erfahrungsschatz. Unser Leistungsspektrum ist aus einem Guss: Wir beraten Sie, dass Sie den richtigen Beruf ergreifen. Wir beraten Sie, wenn es um ihre Karriere geht. Wir erstellen mit Ihnen zusammen ihre Bewerbungsunterlagen: vom Deckblatt über das Anschreiben, bis zum Lebenslauf und allen nötigen Anlagen. Wir trainieren mit Ihnen für das Assessment Center oder für das Vorstellungsgespräch. Wir beraten Sie, wie Ihr persönliches Arbeitszeugnis aussehen muss oder wir erstellen Ihnen ein neues.



Entscheidend ist Ihr Wille zum Erfolg und zur Veränderung!

