Expansion und Wachstum: Chancen und Trends für Unternehmer und Gewerbestandorte

"Tag der Expansion 2017" am 8. Juni 2017 in Frankfurt - Chancen und Trends

(PresseBox) - Wo entstehen in Zeiten der digitalen Veränderung erfolgreiche Gewerbestandorte? Was sind die Faktoren für die strategisch richtige Expansion? Unter dem Motto ?Expansion & Wachstum: Chancen und Trends für Unternehmer und Gewerbestandorte? diskutieren am 8. Juni 2017 in Frankfurt auf dem Fachkongress ?Tag der Expansion 2017? renommierte Experten aktuelle Branchenthemen und Zukunftsmodelle.

Digitalisierung bedeutet nicht nur für Projekt- und Immobilienentwickler neue Herausforderungen. Im Mittelpunkt des ?Tages der Expansion 2017? im Maritim Hotel Frankfurt, stehen Fragen zur Zukunft der Gewerbestandorte Deutschland und Europa. Der Kongress, eine Gemeinschaftsveranstaltung von Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt und Westfehling Development, bietet Antworten auf die brennenden Fragen zur Standortsuche und zum professionellen Standortmarketing im gewandelten Umfeld. Wie sieht der Gewerbestandort der Zukunft aus? Welche erfolgversprechenden Parameter sind Voraussetzung, um die Expansionspotenziale für Investoren, Kommunen und Unternehmen voll auszuschöpfen?

Aktuelle Insights und gewinnbringendes Know-how aus der Praxis bieten in Frankfurt renommierte Experten, wie Klaus Löckel vom Softwareentwickler für 3D und Product-Lifecycle-Management-Lösungen, Dassault Systemes Deutschland, Arne Albers, Geschäftsführer der Werbeagentur Motion Media aus Osnabrück und Christoph Meyer, Moderator des Kongresses und Geschäftsführer des Berliner Handelsimmobilien-Spezialisten CM Best Retail Properties. Die internationale Perspektive steuert Frank Sportolari, Präsident von United Parcel Service Deutschland (UPS), mit einer Keynote zur erfolgreichen globalen Expansionsstrategie des weltweit führenden Logistikunternehmens bei.

Weitere Top-Speaker sind Prof. Dr. Tobias Just, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der IRE BS Immobilienakademie sowie Uwe Haring, Geschäftsführer des interkommunalen Gewerbe- und Industrieparks ecopark im Landkreis Cloppenburg. Aktuelle Presseinformation



Beiträge aus Sicht von Wirtschaft und Kommunen steuern Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft und Horst Schneider, Oberbürgermeister der Stadt Offenbach bei.

In drei parallelen Expansionsworkshops können Kongressbesucher Einzelaspekte von Expansionsprojekten, wie Finanzierung, Rechts- und Planungsfragen, gemeinsam mit den Experten vertiefen. Im Programmpunkt ?Future Visions? dreht sich alles um neue Herausforderung an Gewerbeimmobilien und Gewerbeparks.

Der Kongress ?Tag der Expansion 2017? bieten eine hoch relevante Plattform für Entscheider expansiver mittelständischer Unternehmen, Expansionsleiter aus Industrie und Logistik, Wirtschaftsförderer, gewerbliche Projekt- und Immobilienentwickler sowie Vertreter von Kommunen. Frühbucher profitieren bis zum 31. März von einem Rabatt in Höhe von 200 Euro auf die Netto-Teilnehmergebühr in Höhe von 890 Euro.

Kongress ?Tag der Expansion 2017 - Investoren, Standorte und Gewerbeimmobilien?

8. Juni 2017 Maritim Hotel Frankfurt

Informationen und Anmeldung unter www.managementforum.com/tagderexpansion

Westfehling Development GmbH

Die Westfehling Development GmbH versteht sich als ergänzender Dienstleister sowohl für die kommunale Standortförderung sowie als Vertriebsspezialist für die Industrie. Termintreue, Transparenz und zielorientiertes Arbeiten sind die festen Grundsätze unseres täglichen Handelns. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen dabei direkt Verantwortung für Ihre Projekte. So gewinnen wir für Sie Investoren und Neukunden aus Deutschland und anderen weltweiten Zielmärkten.





Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH ist einer der führenden Anbieter von Veranstaltungen für den Handel und die Konsumgüterindustrie. Das Motto von Management Forum ist "Excellence in Business Information" und steht für Top Informationen, exzellentes Fachwissen und Networking-Möglichkeiten für Teilnehmer aus Handel, Industrie und Dienstleistung. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und Partnern garantieren die Events von Management Forum aktuelle Branchennews und Fachinformationen aus erster Hand und gelten als die führenden Events der jeweiligen Branche. Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH veranstaltet ca. 30 Kongresse/Kongressmessen pro Jahr.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH ist einer der führenden Anbieter von Veranstaltungen für den Handel und die Konsumgüterindustrie. Das Motto von Management Forum ist "Excellence in Business Information" und steht für Top Informationen, exzellentes Fachwissen und Networking-Möglichkeiten für Teilnehmer aus Handel, Industrie und Dienstleistung. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und Partnern garantieren die Events von Management Forum aktuelle Branchennews und Fachinformationen aus erster Hand und gelten als die führenden Events der jeweiligen Branche. Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH veranstaltet ca. 30 Kongresse/Kongressmessen pro Jahr.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

Datum: 25.01.2017 - 16:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1448558

Anzahl Zeichen: 4669

Kontakt-Informationen:

Firma: Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

Stadt: Frankfurt am Main





Diese Pressemitteilung wurde bisher 13 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung