Frankfurter Rundschau: Rechte im Visier

(ots) - In diesem Sinne signalisieren die jüngsten

Razzien in deutschen Städten eine neue Aufmerksamkeit der Behörden

gegenüber einem zunehmend gewaltbereiten, mehr oder weniger

politischen Umfeld. Allzu lange galten die "Reichsbürger" und deren

Adepten als krude Verschwörer. Harmlos war das vermutlich nie, aber

die ideologische Rückwärtsgewandtheit, der sich düster raunend gar

ein erfolgreicher Popsänger verschrieben hatte, ließ das Phänomen

eher als Marotte erscheinen. Längst ist klar: Es ist bitterer Ernst,

und es werden mehr. Im Jahr 2015 will der Verfassungsschutz 22 600

Rechtsextremisten gezählt haben, gut die Hälfte davon sei

gewaltbereit. Dabei wird man sich schnell davon verabschieden müssen,

dass sich rechte Gewalt im Verbund von Schlägertrupps in

Baseballkappen und festem Schuhwerk organisiert. Die Szene ist online

und teilt ihre Aktivitäten in den sozialen Netzwerken. Auch das ein

Ziel des polizeilichen Instruments Razzia.







Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Frankfurter Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.01.2017 - 16:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1448561

Anzahl Zeichen: 1261

Kontakt-Informationen:

Firma: Frankfurter Rundschau

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 19 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung