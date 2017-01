Der neue AFRISO Katalog HAUSTECHNIK 17/18 ist da!

(PresseBox) - Der neue AFRISO Katalog HAUSTECHNIK 2017/2018 ist da! Der Katalog verschafft einen umfassenden Überblick in die Welt der sicheren und energieeinsparenden Haustechnik.

Er beinhaltet zahlreiche Produkte und praxisgerechte Lösungen für die Ausrüstung und messtechnische Ausstattung von Heizungsanlagen, für die Trinkwasserversorgung und den automatischen hydraulischen Abgleich. Neben bewährten WATCHDOG-LINE Warngeräten zur Überwachung und Detektion von Leckagen werden auch viele neue EnOcean-Funk-Produkte, die auf einfachste Weise Wohnungen oder Gebäude in Punkto Sicherheit, Raumklima und Komfort ?Smart Home fähig? machen, vorgestellt.

Der klar strukturierte und über 400 Seiten umfassende Katalog ist in zwölf Kapitel mit Inhaltsverzeichnissen aufgegliedert, die direkt zum Produkt führen. Manche Kapitel starten mit Übersichtstabellen, andere mit gut verständlichen Illustrationen. Alle relevanten Seiten enthalten Produktbeschreibungen, technische Daten, Zubehörtabellen, Maßzeichnungen oder Preisangaben. Navigationsleisten veranschaulichen dem Leser, in welchem Thema er sich befindet und welche weiteren Produkte zu diesem Themengebiet zählen. Im letzten Kapitel gibt es Informationen zu Schulungen und Service, Zertifikate, technische Informationen, Checklisten, Prüfprotokolle und ein großes Stichwortverzeichnis, das die Produktsuche zum Kinderspiel macht. Der neue Katalog HAUSTECHNIK kann kostenlos unter www.afriso.de/katalog angefordert werden.





