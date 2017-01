Casting DAY bei Performance Solutions am 21.02.2017 in Frankfurt/Eschborn - Jetzt bewerben!

(PresseBox) - Langweilige Vorstellungsgespräche waren gestern. Performance Solutions geht neue Wege im Recruiting und veranstaltet Casting Events, um den Bewerbern die Chance zu geben sich so zu präsentieren wie sie wirklich sind. Kenntnisse und Fähigkeiten der Bewerber sind wichtig, aber eben nicht alles! Persönlichkeit ist gefragt. An einem gemeinsamen Nachmittag mit Vorträgen und Workshops können derzeitige Mitarbeiter ihre potentiell künftigen Kollegen viel besser kennenlernen und so gegebenenfalls die Weichen für ein gemeinsames Miteinander stellen.

Aktuell hat Performance Solutions folgende Positionen zu besetzen:

Manager Business Partnerships Head of Business Partnerships Project Manager Project Management Intern Experienced Trainers Trainer Revenue Management Trainer Sales

Hier der Text der Stellenanzeige:

Bist du ein erfahrener Trainer im Dienstleistungs- und/oder Hospitality Bereich?

Bist du ein geborener Verkäufer, der es liebt, Kunden mit neuen Ideen zu inspirieren?

Bist du ein erfahrener Leader, dessen Herz für den Verkauf schlägt?

Hast du Interesse in einem internationalen Unternehmen zu arbeiten?

Möchtest du deinen Kunden ein unvergessliches Erlebnis bereiten?

Hast du bei den Fragen, die auf deine Stelle zutreffen, ganz begeistert mit dem Kopf genickt? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Performance Solutions hat seine Wurzeln in der Hotellerie. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, die Kultur der Gastlichkeit auch in andere Branchen zu übertragen. Wenn Verkäufer zu Gastgebern werden, können einmalige Markenerlebnisse entstehen und aus Kunden werden treue Fans.

Wir verstehen uns als Experience Engineers. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden zu helfen, Erlebnisse zu schaffen, die motivieren und inspirieren. Wir wollen Unternehmen und deren Mitarbeiter von sich selbst und ihrer Markenbotschaft begeistern. Mehr noch, wir wollen dabei unterstützen, diese positive Energie professionell und mit Freude im Alltag aufrecht zu halten und weiterzugeben.



Haben wir dein Interesse geweckt? Dann folge dem Link bei der jeweiligen Stelle und lade deinen CV hoch. Sollte deine Bewerbung unser Interesse geweckt haben, erhältst du eine Einladung zum Casting Day.

Wann? Montag, 21. Februar 2017 von 16:00 bis 20:00Uhr Wo? Bei uns im Playground in Frankfurt/Eschborn

Wir freuen uns auf dich!

http://www.performance-solutions.com/about_performance_solutions/casting_day

http://www.performance-solutions.com/solutions/reverse/casting?lang=de-de





