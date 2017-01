Der Tagesspiegel: Ex-CDU-Staatssekretär Büge managt Wahlkampf der AfD

(ots) - Der ehemalige CDU-Staatssekretär Michael Büge

koordiniert den Bundestagswahlkampf der AfD. Das bestätigte er dem

"Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Büge arbeitete von 2011 bis 2013

in Berlin als Sozialstaatssekretär unter dem damaligen CDU-Senator

Mario Czaja. Medial stand er seit 2012 wegen seiner Mitgliedschaft in

der als rechtsgerichtet geltenden Burschenschaft "Gothia" in der

Kritik. Weil er diese nicht verlassen wollte, hatte Czaja die

Entlassung Büges als Staatssekretär veranlasst. Anschließend wurde

Büge Geschäftsführer der Berliner Bürgerhilfe, die sich unter anderem

für Obdachlose engagiert. Aus der CDU trat er vergangenes Jahr aus

und begann, Gespräche mit der AfD zu führen.



http://www.tagesspiegel.de/politik/michael-buege-ex-cdu-staatssekr

etaer-managt-afd-wahlkampf/19304296.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.01.2017 - 17:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1448580

Anzahl Zeichen: 1298

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung