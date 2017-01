neues deutschland: Zur Verabschiedung der Pkw-Maut im Bundeskabinett

(ots) - Lieber Alexander Dobrindt, liebe CSU, hat Ihnen

eigentlich noch niemand gesagt, dass Ausländer in Deutschland weder

Müll- und Rundfunkgebühren noch Hundesteuer bezahlen, geschweige denn

sich an den Kosten für Grenzschutz und Zoll beteiligen? Es ist doch

ein Skandal, dass Touristen aus aller Welt hier kostenlos ihren

Abfall abladen, unser Bambi-gleiches Fernsehprogramm konsumieren,

ihre deutschen Schäferhunde frei herumlaufen lassen, von unseren

Sicherheitskräften gebührenfrei schikaniert werden. Da muss man doch

was machen: eine Müll-Maut, einen TV-Toll, eine Haustier-Douane, ein

Kontroll-Pickerl - und noch viele, viele andere Mauten (oder heißt es

Mäute?). Da sich Dobrindt bekanntlich nicht um eine zukunftsträchtige

Verkehrspolitik kümmert und sich lieber als Heimatschutzminister

betätigt, sollte er auch konsequent sein und es nicht willkürlich bei

einer Straßennutzungsgebühr belassen. Den Brüsseler Segen hätte er

für eine Rundum-Ausländer-Maut - die EU-Kommission sieht nämlich

keine Diskriminierung mehr in seinen Plänen für Nutzungsgebühren, die

ausschließlich Nicht-Deutsche zahlen. Dass dies gerade in dem EU-Land

geschieht, das wie kein zweites davon profitiert, alle Märkte frei

mit ihren Waren zu überfluten? Egal, denn Scheinheiligkeit hat man

gerade im katholischen Bayern drauf. Übrigens liebe CSU, die

Ausländer atmen uns auch unsere ganze Luft weg, ohne dafür zu

bezahlen. Eine O2-Maut - das ließe sich als Dobrindts erste

Klimaschutzmaßnahme verkaufen.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.01.2017 - 17:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1448581

Anzahl Zeichen: 1846

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 68 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung