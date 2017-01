Neue App verbindet alle sportbegeisterten Menschen

Zwei Dresdner entwickeln eine neue App, welche sowohl Vereinssportler als auch nicht aktive Freizeitsportler verbindet

(firmenpresse) - Die beiden Dresdner entwickelten eine App für das erste Sportarten-übergreifende Onlinenetzwerk.

Eltern, Trainer und Spieler aller Sportarten wird die Kommunikation untereinander enorm erleichtert. Leerfahrten zu Trainings und Spielen, unterbesetzte Mannschaften , unpassende Übungen, verpasste Trainingstermine und viele weitere Unannehmlichkeiten gehören endlich der Vergangenheit an!



„Unsere Vision ist die Vernetzung aller sportbegeisterten Menschen! Egal, ob aktiv oder passiv. Eine Vernetzung und Kommunikation zwischen verschiedenen Sportlern und Mannschaften. Wir möchten, dass jeder die Möglichkeit hat, jederzeit, egal wo und wann die Sportart zu betreiben, mit Bekannten oder auch neuen Bekanntschaften, auf die er Lust hat. Kein stupides Spezialisieren auf nur eine Sportart, wie meist Fußball. Bei uns findet man schnell, einfach und ohne viel Aufwand neue Trainingspartner, Videos, Trainingsübungen, Freundschaftsspiel- oder Turniergegner und dies für alle Sportarten! Wir verbinden nicht einfach Fußball. NEIN! Egal ob Kletterer, Jogger oder auch die Schachspieler von nebenan. Jeder kann es nutzen, denn TEAMcorp lebt durch uns alle!"



Die beiden Familienväter starteten am 13.01.2017 eine große Crowdfunding Kampagne auf StartNext. Damit die App an den Markt gehen kann, wird jede Stimme zur Unterstützung benötigt.



Weitere Informationen unter: http://www.teamcorp.eu und https://www.startnext.com/teamcorp



Keywords (optional):

TEAMcorp wird ein sportartenübergreifendes Onlinenetzwerk für alle sportbegeisterten Menschen. Egal ob aktiv oder passiv.



Unser Startup wird das Sportnetzwerk für alle Sportler, Eltern, Fans, Mannschaften, Vereine, Verantwortliche und deren externe Partner. Klick hier und erfahre mehr über unsere Funktionen!



Wir haben ein Netzwerk mit den dazugehörigen App´s entwickelt, um euch die Organisation, Kommunikation und Verwaltung mit viel Spaß und Freude stark zu vereinfachen.



#SEITEILDERVISION! und unterstützt uns jetzt!



In unserer schnell lebigen Zeit wird diese Vernetzung ein Muss für den Sport. Unsere Vision ist eine völlig neue Verschmelzung zwischen dem traditionell "einfachen" Netzwerk und dem heutigen sozialen Netzwerk.

