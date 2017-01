Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Eine Frage der Ehre

(ots) - Es ist gut, dass es Transparency International gibt.

Mit ihren Berichten über den Korruptions-Grad von Staaten legt

wenigstens eine Organisation den Finger in die weltweit verbreitete

Vorteilsnahme im Amt.



Dass sich mit der Veröffentlichung des Rankings in den

korruptionsanfälligsten Ländern etwas ändert, lässt sich - wenn man

realistisch bleibt - nicht erwarten. Denn Korruption ist dort nur

ein Makel in einer insgesamt mit schweren Mängeln behafteten

Gesellschaft. Und wenn es nicht um die Lakaien des nordkoreanischen

Diktators geht, sondern um die kleinen Leute , die irgendwo die Hand

aufhalten, um sich und ihre Familie zu ernähren, weil der Staat in

größenwahnsinnige Waffenprojekte investiert, dann kann man dafür

sogar ein bisschen Verständnis haben. Ordnungspolitisch ist das

nicht korrekt, gar keine Frage. Aber menschlich wäre es das schon.



Nordkorea mit seinem friedensgefährdenden Steinzeitkommunismus,

Südsudan - ein Land, das seit Jahren vom Bürgerkrieg gezeichnet wird,

und ein von Terroranschlägen gebeuteltes Somalia - das sind die

Extreme der Korruption.



Doch auch in Ländern, die bei Transparency International viel

besser abschneiden, besteht kein Grund, sich zufrieden

zurückzulehnen. Auch hier ist Korruption nicht überall im Abschwung.

Deshalb muss selbst in Deutschland, das unter 176 Ländern auf dem

zehnten Platz rangiert, immer wieder Augenmerk darauf gelegt werden,

Korruption zu verhindern und gegebenenfalls zu bestrafen.



Das ist nicht leicht. Wo enden erlaubte Gefälligkeiten und wo

beginnt Korruption? Diese Frage stellt sich auch im vergleichsweise

harmlosen Thüringen. Denn wenn zum Beispiel Schmiergeld in einer

Amtsschublade verschwindet, haben das in aller Regel nur zwei Leute

gesehen. Klare Gesetze sind das eine. Letztlich aber ist es immer



eine Frage der Ehre, nicht zu bestechen und sich nicht bestechen zu

lassen. Die Öffentlichkeit hat allerdings deutliche Reserven darin,

den Ehrlichen nicht als den Dummen da stehen zu lassen.







