Mitteldeutsche Zeitung: zur Razzia gegen Rechtsextreme

(ots) - In diesem Sinne signalisieren die jüngsten Razzien

in mehreren deutschen Städten eine neue Aufmerksamkeit der

Sicherheitsbehörden gegenüber einem zunehmend gewaltbereiten Umfeld.

Allzu lange galten die sogenannten Reichsbürger und deren Adepten als

krude Verschwörer und wurden in ihrer ideologischen

Rückwärtsgewandtheit eher als kulturelle Marotte wahrgenommen. Längst

aber ist klar: Es ist bitterer Ernst.







