BERLINER MORGENPOST: Schlupflöcher schließen / Kommentar von Isabell Jürgens

(ots) - Es hat sich bewahrheitet, was Mietervereine immer

befürchtet haben: Die Mietpreisbremse wirkt nicht. Das zeigt der

Überblick über das erste vollständige Jahr seit Einführung des

Gesetzes in Berlin. Der Mietanstieg 2016 ist sogar noch deutlich

höher ausgefallen als im Vorjahr 2015. Kein Wunder, lässt es sich

doch leicht aushebeln, indem die Wohnung als "umfassend saniert"

deklariert oder "möbliert" inseriert wird. Dass Nachbesserungen bei

der Mietpreisbremse nötig sind, um solche häufig genutzten

Schlupflöcher zu schließen, sollte mittlerweile jedem klar sein. Wenn

nicht gegengesteuert wird, ist die berühmte "Berliner Mischung" schon

bald Geschichte, und Menschen mit geringeren Einkommen und

kinderreiche Familien werden zu einer exotischen Ausnahmeerscheinung

in der innerstädtischen Wohnbevölkerung.



Der ganze Kommentar unter http://www.morgenpost.de/meinung/article

209396489/Warum-die-Mieten-in-Berlin-ungebremst-steigen.html







