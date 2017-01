Börsen-Zeitung: Der Trump-Faktor, Kommentar zur Konjunktur von Stephan Lorz

(ots) - Nach Ansicht des Ifo-Instituts muss man sich

konjunkturell noch keine Sorgen machen wegen des Politikwechsels in

Washington. Dass der Geschäftsklimaindex um 1,2 auf 109,8 Punkte

gefallen sei, habe nichts mit der Verunsicherung zu tun, die aus dem

protektionistischen Kurs unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump

erwachsen ist, betonen die Wirtschaftsforscher. Das signalisierten

schon die ebenfalls abgefragten Exporterwartungen. Sie seien im

Januar sogar noch gestiegen.



Angesichts der sich abzeichnenden tektonischen Veränderungen der

Handels- und Wirtschaftsbeziehungen wäre es aber naiv anzunehmen,

dass der Trump-Faktor gar keine Rolle spielt. Wie die Finanzkrise

gezeigt hat, schlägt ein Stimmungsumschwung immer recht schnell auf

die Konjunktur durch. Es genügt dabei schon, wenn alle

Wirtschaftsakteure aus Verunsicherung innehalten. Darauf reagieren

dann die Frühindikatoren, die wiederum für neue Verunsicherung sorgen

und die Wirtschaftsdynamik ganz einbrechen lassen können.



Der radikale Kurswechsel in der wichtigsten Volkswirtschaft der

Welt könnte eine solche Wirkungskette lostreten, zumal sich die

Weltwirtschaft derzeit ohnehin nicht in bester Verfassung zeigt. Auch

wenn an den Börsen derzeit die Freude über das Ausgaben- und

Deregulierungsfeuerwerk vorherrscht, das Trump entzünden will,

schnell dürfte aber die Erkenntnis reifen, dass mittel- und

langfristig der Schaden durch den Protektionismus damit kaum

kompensiert wird.



Schon der frühere deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard sagte

einst: "Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie!" Und auch der

britische Ökonom John Maynard Keynes war sich dessen bewusst, als er

schrieb: "Märkte werden durch animalische Geister bewegt, nicht durch

die Vernunft." Bevor die Sorgen und Ängste vor dem amerikanischen

Politikwechsel und der neuen geowirtschaftlichen Lage die deutsche



Konjunktur nun herunterziehen, kommt es deshalb darauf an, eine

Antwort auf Trump zu präsentieren: Es geht etwa um die Sicherung des

Freihandels durch weitere Handelsabkommen nach dem Vorbild des

Ceta-Vertrags mit Kanada, die in jene Lücken stoßen, die der

US-amerikanische Isolationismus hinterlässt. Und es geht um eine

Revitalisierung der Standort- und Steuerpolitik, um Investitionen

verstärkt wieder in den Heimatmarkt zu holen. Schneller als den

meisten lieb ist, muss Deutschland obendrein seinen riesigen

Leistungsbilanzüberschuss angehen, um in der Globalisierungsdebatte

nicht länger als Buhmann dazustehen.







Pressekontakt:

Börsen-Zeitung

Redaktion



Telefon: 069--2732-0

www.boersen-zeitung.de



Original-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Börsen-Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.01.2017 - 20:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1448609

Anzahl Zeichen: 3005

Kontakt-Informationen:

Firma: Börsen-Zeitung

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung