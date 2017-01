Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Trumps Mauer

(ots) - Die USA machen dicht. Protektionismus im Handel,

eine Mauer an der Südgrenze und ein Einreise-Bann für Muslime -

Donald Trump meint, was er sagt. Überraschen sollte das niemanden,

der die frenetischen »Bau die Mauer«-Rufe während des Wahlkampfs

gehört hat.



Ein Land, dessen Wohlstand auf Einwanderern gründet und dessen

Freiheit für so viele Menschen eine Hoffnung war, mauert sich

buchstäblich ein. Der Grenzwall wird zum Symbol einer

Präsidentschaft. Dabei ist die Mauer so illusionär wie ihr

Auftraggeber, der sich um Fakten wenig schert. Sonst wüsste Trump,

dass mehr Menschen zurück nach Mexiko gehen, als von dort kommen.

Darüber hinaus verschwendet er für das zweistellige

Milliarden-Projekt Unsummen an Steuermitteln, die an anderer Stelle

dringend benötigt würden. Ohne damit auch nur einen entschlossenen

Grenzgänger oder Schmuggler aufzuhalten.



Dass der neue Präsident das Dekret für den Bau an dem Tag

unterschreibt, an dem der Außenminister Mexikos zu Besuch nach

Washington kommt, zeugt zudem von schlechtem Stil.







