Individueller Kenia Urlaub? Ein Ferienhaus macht es möglich!

kenia-urlaub.de

(firmenpresse) - Kenia ist den Meisten lediglich als Pauschalreiseziel bekannt. Als Unterkunft dient in der Regel eines der vielen schönen Hotels. Individualurlauber wollen jedoch unabhängig sein von Hotelbetrieb und Organisation und ihren Urlaub nach ihrem eigenen Zeitplan gestalten. Auch das ist mittlerweile in Kenia möglich. Auf kenia-urlaub.de wird gezeigt, wie ein individueller Kenia Urlaub aussehen kann.



Komfortabel ausgestattete Cottages unweit des bekanntesten Strandes Kenias



Der wundervolle weiße Diani Beach ist der bekannteste Strand Kenias. Nur 100 Meter von ihm entfernt wurden die Diani Cottages errichtet. Das sind sechs Bungalows zusammengefasst in einer kleinen Anlage, die zentral, aber dennoch ruhig liegt. Mittelpunkt der Anlage bildet ein großer Pool mit Dusche und Sonnenliegen. Zwei der Häuser sind mit je zwei Schlafzimmern ausgestattet und hervorragend für Familien mit Kindern geeignet, die restlichen vier Bungalows bieten Platz für zwei bis drei Personen. Die kenianische Ferienhausanlage steht unter deutscher Leitung und bietet alle Freiheiten, die sich Individualurlauber wünschen. Die Häuser können ohne Verpflegung, mit Frühstück oder mit Halbpension gebucht werden. In fußläufiger Entfernung befinden sich einige Restaurants, sodass auch ohne zugebuchte Verpflegung für das leibliche Wohl gesorgt ist.



Idealer Ausganspunkt für Ausflüge



Die Diani Cottages sind zugleich idealer Ausgangspunkt für Ausflüge. Das Angebot des Portals kenia-urlaub.de lässt sich problemlos mit einer Safari im Landesinneren verbinden. Interessant ist außerdem ein Tagesausflug in das Shimba Hills Reservat oder ein Schnorchelausflug mit der Möglichkeit, Delfine zu beobachten. Schon bei der Reisebuchung kann nach Ausflügen gefragt werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kenia-urlaub.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Faszination Kenias ist das Team von kenia-urlaub.de bereits seit mehr als 25 Jahren erlegen. Die Mitarbeiter des Reiseportals haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht: Sie möchten ihren Kunden ganz eigene Afrikareiseerlebnisse ermöglichen und stellen ihnen daher Reiseangebote nach ihren persönlichen Wünschen zusammen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

kenia-urlaub.de

Datum: 25.01.2017 - 23:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1448625

Anzahl Zeichen: 1802

Kontakt-Informationen:

Firma: kenia-urlaub.de

Ansprechpartner: Herr. T. Horn

Stadt: Taucha

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 25.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung