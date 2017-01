Saubere Sache: Spülmaschinen für die Industrie

Nicht nur wo gehobelt wird, fallen Späne. Auch beim Löten, Schweißen und Lackieren ist die Reinigung der involvierten Bauteile von größter Bedeutung - und seien sie noch so klein.

Glogar Umwelttechnik - Ihr Partner für professionelle Teilereinigung

(firmenpresse) - Bevor ein Auto in der Fabrik vom Band rollt, haben Zylinderkopfdichtung & Co meist schon einen langen Produktions- und Transportweg hinter sich gebracht. Ein Auto besteht heute aus bis zu 10.000 Einzelteilen. Die meisten Bauteile sind aus Metall oder Kunststoff und werden von verschiedensten Lieferanten zugekauft. Damit im fertigen Vehikel alles perfekt läuft, ist natürlich das Zusammenspiel, aber auch die Qualität der Einzelteile von größter Bedeutung. Wichtig ist dabei, dass die einzelnen Komponenten während des Produktionsprozesses laufend gereinigt und von Rückständen wie etwa Schmiermitteln befreit werden.



Die Glogar Umwelttechnik GmbH hat sich dieser Aufgabe verschrieben und stellt zu diesem Zweck Reinigungsanlagen, Ultraschallanlagen und Spritzreinigungswaschanlagen her. Diese ähneln manchmal Spülmaschinen, die man aus dem Hausgebrauch kennt. In Wirklichkeit steckt jedoch eine hochkomplexe Technik hinter diesen Reinigungsanlagen. Doch nicht nur in der Automobilfertigung braucht es solche Waschanlagen: Im Sägewerk werden Sägeblätter gereinigt, in der Elektroindustrie werden hochempfindliche Kleinteile wie Leiterplatten im Ultraschallbad gesäubert.



Glogar widmet sich nicht nur den Klein- und Kleinstkomponenten verschiedenster Branchen, sondern bietet auch Lösungen für Großflächiges an: Ein biologisch abbaubares Gel entfernt etwa ungeliebte Graffitis von Zügen. Die Außenhaut eines Flugzeuges kann mühelos von Ölen, Fetten und anderen hartnäckigen Verschmutzungen befreit werden. Auch beim Auto sorgt Glogar für den perfekten letzten Schliff. Für ein glänzendes Ergebnis beim Lack muss die Oberfläche entsprechend sorgfältig vorbehandelt werden.



Als Experte für Teilereinigung und Reinigungsanlagen will Glogar den wachsenden Marktanforderungen nicht mehr nur gerecht werden, sondern ihnen stets einen Schritt voraus sein. Mit neuen, innovativen Technologien erweitert Glogar seit kurzem sein Sortiment. Doch nicht nur das: Auch drei neue Mitarbeiter erweitern seit wenigen Wochen das Team. Die 14-köpfige Mannschaft ermöglicht dem familiengeführten Betrieb, Kundenbedürfnisse noch schneller wahrzunehmen und individuell zu erfüllen.





Mehr zum Unternehmen und zu den Produkten erfahren Interessierte unter www.glogar-uwt.com.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.glogar-uwt.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Glogar Umwelttechnik GmbH

Wir stehen für Erfahrung und Innovation in der industriellen Teilereinigung



Glogar Umwelttechnik zählt zu den führenden Anbietern, hochwertiger Reinigungschemie und Verfahrenstechnologien in der industriellen und gewerblichen Teilereinigung auf wässriger und umweltschonender Basis. Spezielle Lösungen in Hinblick auf Energieeffizienz, Anlagenverfügbarkeit und Qualität stehen bei uns im Vordergrund.



Unsere Kernkompetenzen liegen in der Entwicklung und im Vertrieb von leistungsfähigen und prozesssichernden Produkten wie Entfettungsmittel, Kaltreiniger, Teilereiniger sowie Teilereinigungsmaschinen, Durchlaufreinigungsanlagen, Entfettungsanlagen als auch Teilewaschanlagen, Spritzwaschanlagen, Korbwaschanlagen, Drehtellerwaschanlagen und Ultraschallreinigungsanlagen für die industrielle Teilereinigung. Zur Teilereinigung und Entfettung bieten wir Metallreiniger, Bio Reiniger und Ultraschallreiniger für die Feinstreinigung, Werkzeugreinigung, Formenreinigung sowie Bauteilreinigung.



Neben unserem Firmenstandort in Asten bei Linz haben wir auch eine Vertriebsniederlassung in Deutschland (Bayern). So kann eine noch effektivere vor Ort Betreuung rund um die Teilereinigung bzw. Bauteilsauberkeit geboten werden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Glogar Umwelttechnik GmbH

Leseranfragen:

Peterbauerstraße 6, 4481 Asten bei Linz

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 26.01.2017 - 00:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1448627

Anzahl Zeichen: 2590

Kontakt-Informationen:

Firma: Glogar Umwelttechnik GmbH

Ansprechpartner: Werner Vatier

Stadt: Asten bei Linz

Telefon: +43 (0)7224 / 66441- 0



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.