Rheinische Post: Techniker Krankenkasse schlägt Alarm wegen steigender Zahl von Adipositas-Kranken

(ots) - Die Techniker Krankenkasse hat im vergangenen

Jahr fast 700.000 Arztbesuche und knapp 130.000 Klinikaufenthalte mit

der Diagnose Adipositas, also starkes Übergewicht, gezählt. Dies geht

aus Krankenkassen-Daten hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) vorliegen. Zum Vergleich: Im

Jahr 2013 waren es nach TK-Angaben 580.000 Arztbesuche und knapp

92.000 Klinikaufenthalte. "Die Krankenkassen dokumentieren immer mehr

ernährungsbedingte Krankheiten. Doch mit dem Dokumentieren und immer

neuen Aufklärungskampagnen ist es nicht getan", sagte TK-Chef Jens

Baas der Redaktion. Er kritisierte den umfangreichen Einsatz von

Medikamenten. So habe im vergangenen Jahr durchschnittlich jeder

Erwerbstätige für drei Monate Herz-Kreislauf-Präparate erhalten. Seit

2000 sei das Volumen dieser Medikamente damit um 80 Prozent

angestiegen. Baas kritisierte, dass im Gesundheitswesen nahezu alle

von der hohen Medikation finanziell profitierten, es aber kaum

Anreize gebe, sich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern. Deshalb

sei der Gesetzgeber in der Pflicht, Rahmenbedingungen dafür zu

schaffen, die schwerwiegenden Fehlanreize zum Beispiel beim

Finanzausgleich der Kassen zu korrigieren.







