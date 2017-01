Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Integrationsminister will Zusammenarbeit mit DITIB aussetzen

(ots) - Der nordrhein-westfälische Integrationsminister

Rainer Schmeltzer (SPD) will die Zusammenarbeit mit der

Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) im Beirat

für den islamischen Religionsunterricht vorerst aussetzen. Nach

Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe)

reagiert Schmeltzer damit auf die Bespitzelung von fünf Lehrern an

allgemeinbildenden Schulen aus NRW, die von Ditib-Predigern als

vermeintliche Anhänger der Gülen-Bewegung diffamiert und deren Namen

an die türkische Religionsbehörde Diyanet nach Ankara weitergegeben

wurden. In der SPD-Landtagsfraktion hatte es vorab großen Unmut über

die Haltung von Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) gegeben, die

zunächst die Ermittlungen des Generalbundesanwalts in der

Spionageaffäre abwarten will. Man wolle zwar einen Koalitionsstreit

mit den Grünen vermeiden, hieß es aus SPD-Koalitionskreisen. Aber:

"Wir müssen jetzt eine Lösung finden. Es ist schon deutlich geworden,

dass auch Innenminister Ralf Jäger auf Distanz gegangen ist."







Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 3149



Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kölner Stadt-Anzeiger

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.01.2017 - 01:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1448634

Anzahl Zeichen: 1355

Kontakt-Informationen:

Firma: Kölner Stadt-Anzeiger

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 132 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung