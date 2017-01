2017 im Rampenlicht: CD-ROM-Lernhilfe fuer die Mechatroniker-Ausbildung

Technische Dokumentationen erleichtern

Mechatronik-Lernsoftware mit Bildern

(firmenpresse) - betrifft: im Jahr 2017 im Rampenlicht: CD-ROM Lernhilfe/ lernsoftware fuer Mechatronik-Azubis



Ziel:

Mechatroniker-Azubis koennen mit der "Lernhilfe als CD-ROM" ortsunabhaengig Lernfelder-Inhalte studieren.



Zum Beispiel:



- zuhause am PC

- in der Lehrwerkstatt am PC

- in der Berufsschule am PC

- ueberall mit dem Laptop



CD-ROM-TITEL:



ISBN: 3000531378

Mechatronik-Lernsoftware

+

Bilder-Erklaerungen als Lexikon



Eine LESEPROBE finden Sie unter:



https://www.amazon.de/dp/3000531378



INHALT:



ANGEBOT: Mechatronik in Bild und Wort

Lerneffekt: Sehen + verstehen + anwenden



HINWEIS:



Warum verarbeiten wir Visuelles so rasch ?

Weil das Gehirn des Menschen keinen Stauraum für Worte besitzt.

Die Informationen speichert der Mensch in Form von Bildern ab.

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte/ Sag's mit Abbildungen:

Eine Technische Zeichnung ist oftmals mehr wert als eine lange Mechatronik-Erklaerung.





Mechatronik-Bereiche der LERN-CD-ROM:



FACHGEBIETE:



Zusaetzlich:

- Einfuehrung zu Social Media

- Grundlagen der Kfz-Technik



Elektronik/

Technisches Zeichnen/

Werkzeuge/

Mechanik/

Elektrotechnik/

Pneumatik/

Hydraulik/

Fluidtechnik/

Automatisierungstechnik/

Antriebstechnik/

Informationstechnik/

EDV/

Messen, Steuern, Regeln/

Maschinenbau

Netzwerktechnik/

Antriebstechnik/

Handhabungstechnik/

Gebaeudetechnik/

Mikroprozessortechnik/

Steuerungstechnik/

Digitaltechnik



Zielgruppe & Altersempfehlung:



Zielgruppenbeschreibung:

Techniker, Ingenieure, Azubis, Auszubildende Mechatroniker, Studenten,

Schueler, Einsteiger, Elektroniker



Kundengruppen:

Fachpublikum / Wissenschaftler; Kinder / Jugendliche; Fachhochschul-

/Hochschulausbildung





Zum Autor Markus Wagner:



Technischer Autor fuer die Fachgebiete

Automation,

Elektrotechnik,

Elektronik,

Informationstechnik,

Maschinenbau,

Robotertechnik

und Telekommunikation.

Als Technischer Autor erklaere ich beispielsweise technische Produkte.

Und zwar in Form von Bedienungsanleitungen zu Produkten.

Diese Technischen Dokumentationen (Technikdokumentationen oder Produktdokumentationen) koennen neu erstellt werden oder auch erweitert werden.



Impressum:

http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de

Mechatronik-Verlag Lehrmittel-Wagner (Lernsoftware + ebooks)

Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik

Markus Wagner

Im Grundgewann 32a;

Germany; 63500 Seligenstadt

USt-IdNr: DE238350635;

Tel.: 06182/22908;

Fax: 06182843098





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.amazon.de/dp/3000531378



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Impressum:

http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de

Mechatronik-Verlag Lehrmittel-Wagner (Lernsoftware + ebooks)

Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik

Markus Wagner

Im Grundgewann 32a;

Germany; 63500 Seligenstadt

USt-IdNr: DE238350635;

Tel.: 06182/22908;

Fax: 06182843098

Datum: 26.01.2017 - 05:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1448639

Anzahl Zeichen: 3130

Kontakt-Informationen:

Firma: Verlag Lehrmittel-Wagner in 63500 Seligenstadt (Lernsoftware z. B. Englisch Woerterbuch Mechatronik)



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 26.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung