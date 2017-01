NOZ: Radioaktiver Abfall aus Frankreich und England kommt nicht vor 2019 zurück nach Deutschland

(ots) - Atommüll aus Frankreich und England kommt nicht

vor 2019 zurück nach Deutschland



26 Castoren sollen in Zwischenlager bei Kraftwerken - Weiterer

Radioaktiver Abfall aus Frankreich soll nach Ahaus



Osnabrück. Die Rückholung des deutschen Atommülls aus

französischen und englischen Wiederaufarbeitungsanlagen beginnt nicht

vor 2019. Das hat das Bundesumweltministerium auf Anfrage der Grünen

mitgeteilt, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). 26

Castoren aus La Hague und Sellafield sollen nach ihrer Rückführung in

den Zwischenlagern an den Atomkraftwerken Philippsburg, Brokdorf,

Biblis und Isar aufbewahrt werden.



Laut Ministerium haben die Lagerbetreiber bislang aber noch keine

dafür notwendigen Änderungsanträge beim Bundesamt für kerntechnische

Entsorgungssicherheit gestellt. Dies solle voraussichtlich noch im

ersten Halbjahr 2017 geschehen. Zudem seien technische Fragen zur

Beladung der Castoren in Frankreich und England noch nicht geklärt.

Eine Ministeriumssprecherin bestätigte der "NOZ", dass die Rückholung

nach den Plänen der Energiekonzerne bis 2021 abgeschlossen sein soll.



Neben den Castoren muss Deutschland noch mehr als 100 Behälter mit

mittelradioaktivem Abfall aus Frankreich zurücknehmen. "Diese können

aus technischen Gründen voraussichtlich erst nach dem Jahr 2025

zurückgeführt werden", teilte eine Sprecherin des Bundesministeriums

auf Anfrage der "NOZ" mit. Dieser Abfall solle im

Transportbehälterlager Ahaus in Nordrhein-Westfalen aufbewahrt

werden.



Sylvia Kotting-Uhl, atompolitische Sprecherin der Grünen im

Bundestag, kritisierte in diesem Zusammenhang das Zaudern bayrischer

Kraftwerksbetreiber zur Übernahme von Castoren. "Das war eine

unsolidarische und unnötige Belastung für alle Beteiligten", so

Kotting-Uhl. Sie sagte, Bundesumweltministerin Barbara Hendricks



(SPD) müsse den Bayern jetzt endgültig und unmissverständlich klar

machen, dass bei der Suche nach einem geeigneten Endlager für

radioaktive Abfälle auch Bayern als Standort in Betracht komme. "Wir

können das Atommüllproblem nur gemeinsam und solidarisch lösen", so

Kotting-Uhl.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.01.2017 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1448640

Anzahl Zeichen: 2618

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 126 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung