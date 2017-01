NOZ: Alice Schwarzer hält Frauenförderung weiter für notwendig

(ots) - Alice Schwarzer hält Frauenförderung weiter für

notwendig



Frauenrechtlerin hält Frauenquote aber für zweischneidig



Osnabrück. Auch Jahrzehnte nach den Anfängen des Feminismus hält

die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer gesellschaftliche

Frauenförderprogramme noch für nötig. In einem Interview mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) zum 40. Geburtstag der

Frauenzeitschrift "Emma" sagte die Herausgeberin: "Strukturelle

Maßnahmen zur Förderung von Frauen sind leider noch notwendig - denn

sie werden ja auch strukturell benachteiligt." Allerdings halte sie

die Frauenquote für zweischneidig: "Die Quote kommt übrigens nicht

von uns Feministinnen, sondern von den Politikerinnen. Was ich

verstehe: Die wussten sich in ihren Männerparteien irgendwann nicht

mehr anders zu helfen."



Trotz großer Fortschritte seien Frauen immer noch enorm

benachteiligt. So gebe es immer noch die alte Arbeitsteilung zwischen

Frauen und Männern, jede zweite berufstätigte Frau in Deutschland

arbeite in Teilzeit. Schwarzer sagte: "Das heißt, sie steuert, bei

Trennung, auf eine dramatische Altersarmut zu." Auf den Weltfrauentag

am 8. März kann die Frauenrechtlerin nach eigenen Worten aber getrost

verzichten. Schwarzer sagte: "Jeder Tag sollte ein Tag der Frauen

sein."



---------------------------------------------------------------



Alice Schwarzer kritisiert Islambild der Kanzlerin



Frauenrechtlerin zu Zuwanderung: "Frauen müssten alarmiert sein"



Osnabrück. Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer hat

Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingsdebatte ein falsches

und verharmlosendes Islambild vorgeworfen. In einem Interview mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) zum 40. Geburtstag der

Frauenzeitschrift "Emma" sagte Schwarzer, sie schätze die Kanzlerin

sehr. Diese habe in ihren elf Jahren Regierungszeit auch viel für



Frauen getan. Es gebe nur einen Punkt, den sie kritisch sähe:

"Kanzlerin Merkel hat die politische Dimension des politisierten

Islam nicht begriffen." Die Kanzlerin verwechsle ihn mit dem Islam

als Religion. "Der Islamismus aber ist eine Ideologie und ein

politischer Missbrauch des Islam", sagte die Gründerin der

feministischen Zeitschrift. "Und dabei geht es nicht nur um Terror,

das fängt viel früher an."



Nach Ansicht Schwarzers läuft die Debatte um die Zuwanderung nach

Deutschland "sehr schief". Sie sagte: "Natürlich müssten vor allem

die Frauen alarmiert sein. Und die Juden. Und die Homosexuellen. Denn

die Entrechtung dieser drei Gruppen steht ja im Zentrum des

fundamentalistischen Islam." Es sei selbstverständlich, Flüchtlingen

aus Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten zu helfen. Schwarzer sagte:

"Gleichzeitig müssen wir aber sehen, dass unter den vielen

Hilfesuchenden auch einige Tunichtgute sein können." Zudem kämen

viele der Flüchtlinge aus Ländern, in denen Frauen traditionell total

rechtlos seien und in denen "Gewalt gegen Frauen und Kinder ein

Herrenrecht ist". Deshalb müssten viele Migranten umdenken: "Wer bei

uns leben will, muss vorbehaltlos den Rechtsstaat und die

Gleichberechtigung der Geschlechter akzeptieren. Wir dürfen also

nicht nur fördern, sondern müssen auch fordern", so Schwarzer.







