Über 600 hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und

Wissenschaft sind gestern Abend (Mittwoch, 25.01.2017) zum

traditionellen Neujahrsempfang des VDA (Verband der

Automobilindustrie) in die Classic Remise nach Berlin gekommen. Allen

voran Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, außerdem zahlreiche

Staatssekretäre und Bundestagsabgeordnete sowie Botschafter aus

vielen Ländern. Die Zahlen, die VDA-Präsident Matthias Wissmann

seinem Publikum präsentieren konnte, waren beeindruckend: Insgesamt

war das Automobiljahr 2016 gut: Sowohl der US-Markt als auch China

erreichten neue Rekordniveaus, Westeuropa legte um 6 Prozent auf 14

Mio. Neuwagen zu. Erfreulich ist auch, dass der Pkw-Weltmarkt im

laufenden Jahr weiter wachsen wird - auf fast 85 Mio. Einheiten.

Neben guten Zahlen waren aber natürlich auch die Äußerungen von

US-Präsident Donald Trump ein wichtiges Thema beim Neujahrsempfang

des VDA. Verkehrsminister Dobrindt nutzte seine Ansprache, um auf die

Drohungen von Trump einzugehen, einen Strafzoll von bis zu 35 Prozent

auf importierte Autos zu erheben:



O-Ton Alexander Dobrindt



Wenn ein demokratisch gewählter Politiker sagt, als erstes gilt

seine Interessenslage seinem Land und den Menschen in seinem Land,

dann halte ich das ehrlicherweise nicht für kritikwürdig, sondern für

eine Selbstverständlichkeit. Etwas anderes ist es, wenn er einmal

einen Gedanken pflegt, der so ungefähr heißt - In New York steht vor

jeder Tür ein Mercedes, aber in Deutschland kein Chevy - dann muss

ich sagen: That is economy, das ist Wettbewerb, das ist Wirtschaft,

das wollen wir am Schluss haben und nicht kritisieren, meine Damen

und Herren. (0:46)



Für VDA-Präsident Matthias Wissmann sind gute Handelsbedingungen

auf beiden Seiten des Atlantiks von entscheidender Bedeutung. Er



betonte in seiner Rede, dass die deutsche Autoindustrie in den USA im

direkten Bereich 110.000 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 77.000 bei

Zulieferern. Im indirekten Bereich - zum Beispiel im Handel oder

Werkstätten - sind es mehrere hunderttausend. Mit dem Aufbau von

Zöllen würden sich laut Wissmann die USA langfristig ins eigene

Fleisch schneiden:



O-Ton Matthias Wissmann



Ich finde, man muss alles tun, um einen Handelskrieg zu vermeiden,

weil wir vom freien Welthandel leben und weil wir nie vergessen

dürfen, dass es sicher auch Verlierer der Globalisierung gibt, aber

die Mehrheit der Menschen in der Welt hat in den letzten 20, 30

Jahren von der Globalisierung profitiert, ist aus der Armut

rausgekommen, nicht genügend, aber viele Menschen. Und

Protektionismus ist mit Sicherheit das Gegenteil einer erfolgreichen

Wirtschaftspolitik. (0:37)



Für die deutschen Automobilhersteller sind die Vereinigten Staaten

nicht nur der zweitgrößte Exportmarkt, sondern auch ein wichtiger

Produktionsstandort, von dem aus der Weltmarkt beliefert wird. Die

deutschen Zulieferer haben beispielsweise ihre Standorte in den USA

deutlich erhöht:



O-Ton Matthias Wissmann



Wir sind ein ganz wesentlicher Teil der amerikanischen

Industriebasis. Und viele der Autos, die wir dort produzieren,

exportieren wir in viele Länder der Welt. Das heißt, würde es zu

protektionistischen Maßnahmen kommen, würde das kein Vorteil für die

USA sein, sondern mittel- und langfristig ein schwerer Nachteil. Und

dann dürfen sie eines nicht vergessen: Wir haben einen Marktanteil in

den USA, der ist viel niedriger als in Westeuropa oder als in China,

von nur 7,5 Prozent. Die amerikanischen Autohersteller in Europa,

denken sie an Opel und Ford, haben mit hier produzierten, aber auch

mit nach hier importierten Fahrzeugen einen Marktanteil, der deutlich

zweistellig ist. Das heißt, Handel ist eine Zweibahnstraße, keine

Einbahnstraße. Wer mit protektionistischen Maßnahmen anfinge, würde

mit Sicherheit dauerhaft ein Eigentor schießen. (0:55)



Abmoderation:



Damit die deutsche Automobilindustrie auch künftig ihre

internationale Wettbewerbsposition halten kann, braucht sie die

Politik an ihrer Seite, betonte VDA-Präsident Matthias Wissmann unter

dem Beifall der Gäste. Im Rahmen der Offensivstrategie werden die

Hersteller bis zum Jahr 2020 ihr Modellangebot an Elektroautos mehr

als verdreifachen - von derzeit 30 auf knapp 100 Modelle. Insgesamt

investiert die deutsche Automobilindustrie bis 2020 über 40 Mrd. Euro

in alternative Antriebe.



