Ellipsoide LED-Leuchtmittel in ENEC Qualität

Zertifizierte Qualität von CONPOWER

Retrofit in hist

(firmenpresse) - CONPOWER adelt seine ellipsoiden Leuchtmittel mit einer ENEC-Zertifizierung. Somit hält CONPOWER mit seinen Retrofit-Leuchtmitteln den europaweit gültigen Standard gemäß ENEC ein und gibt Kunden und Nutzern ein weiteres Signal für permanent hohe Qualität. Regelmäßige Prüfungen gewährleisten ein stetig gleichbleibend hohes Niveau an Zuverlässigkeit.



Unsere Kunden setzen die ellipsoiden Retrofitleuchtmittel bereits seit Längerem erfolgreich in der Außenbeleuchtung ein. Die bewährt hohe IP-Schutzart 65 gewährt auch in älteren Leuchten einen zuverlässigen und sicheren Betrieb. Auch kaufmännisch tragen CONPOWER Kunden durch die fünfjährige Garantie ein geringes Risiko. Durch über vier Jahren Erfahrung mit unseren LED-Retrofit Leuchtmitteln in der Straßenbeleuchtung profitieren unsere Kunden von einem permanenten Optimierungsprozess.



Die ellipsoiden Leuchtmittel ähneln durch Ihre Bauform der klassischen Hochdruckentladungslampe und ermöglichen den Austausch von Quecksilberdampflampen mit bis zu 250 Watt. Die klassische Bauform fügt sich besonders harmonisch in historisch erhaltenswerte Leuchten ein.



Technisch können die ellipsoiden Leuchtmittel durch Ihre Vielfältigkeit überzeugen. Verfügbar sind die Leuchtmittel in den Leistungsgrößen 30, 40 und 50 Watt, jeweils in Kombination mit E27 oder E40 Fassung. Einmalig am Markt ist die mögliche Ausstattung mit Dioden in der Lichtfarbe 2.200 Kelvin. Diese besonders warme Lichtfarbe ist exklusiv bei CONPOWER erhältlich und ähnelt stark dem warmen Licht der Natriumdampflampen. In historischen Altstädten kann so z. B. das gewohnte Ambiente erhalten bleiben. Weitere verfügbare Lichtfarben sind 3.000, 4.000, 5.000 und 6.500 Kelvin. Ergänzt wird die Vielfalt durch Linsen in klarer und opaler Ausführung.



Eine Vielzahl erfolgreicher Projekte in Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern steht für unsere langjährige Erfahrung. Diese nutzen wir gerne, um Sie individuell auf das für Sie optimale Leuchtmittel zu beraten. Rufen Sie noch heute unverbindlich an und erhalten Sie Ihr persönliches Angebot und Musterleuchtmittel für einen unverbindlichen Test.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.conpower.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

CONPOWER Betrieb GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

Semmelweisstr. 8, 82152 Planegg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 26.01.2017 - 07:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1448648

Anzahl Zeichen: 2232

Kontakt-Informationen:

Firma: CONPOWER Betrieb GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Christian Vendt

Stadt: Planegg

Telefon: +49 89 4161488 75



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.