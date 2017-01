Migros arbeitet zukünftig mit der Prime Golf zusammen

Golfpark Moossee und die Prime Golf AG haben in den vergangenen Tagen eine strategische Zusammenarbeit abgeschlossen.

Logo der Prime Golf Gruppe

(firmenpresse) - (Bern/Berlin) Golfpark Moossee und die Prime Golf AG haben in den vergangenen Tagen eine strategische Zusammenarbeit abgeschlossen. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen sieht vor, das während der Winterphase die Mitarbeiter der Golfakademie Aare, die Golflektionen ihrer Member verlagert wird auf den Standort Prime Golf - Standort in Bern.



Der Bewegungsgrund für den Entschluss des Tochterunternehmen der Migros liegt klar auf der Hand.



"Vorsprung durch Technologie und Innovation prägen heute den Trendsport Golf, das veränderte Spielverhalten bzw. das Konsumentenverhalten hat sich geändert die Ressourcenknappheit Zeit prägen heute den Markt, wie wir es aus Asien kennen " und die Prime Golf AG hat ihre Hausaufgaben gemacht und gehen verstärkt in den Indoor-Golf , laut Olivier Noir, Pressesprecher der Prime Golf Gruppe.



Vielleicht kurz zum Golfpark selber, so Olivier Noir: " Golfpark Moossee ist ein 100% Tochterunternehmen der Migros. Die Migros hat sich zum Ziel gesetzt, den Golfsport vom Elitesport zum Volkssport zu machen - unter diesem Motto steht das Golfengagement der Migros. Die Migros betreibt acht öffentlich zugängliche Golfanlagen in der ganzen Schweiz, mit dem Ziel, das elitäre Image des Golfsports nachhaltig zu verändern.



Golf ist ein familienfreundlicher, erschwinglicher Breitensport, der von Sport- und Naturbegeisterten jedes Alters ausgeübt wird.



Die Prime Golf AG versucht ebenfalls das Thema "Indoor-Golf" in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu und von daher passt die Zusammenarbeit mit Migros hervorragend zusammen. Unsere Vision lautet: "Wir wollen Indoor-Golf als bezahlbaren Trendsport im deutschsprachigen Raum etablieren und das 365 Tage im Jahr."







Über Prime Golf AG:

Die Prime Golf Gruppe ist ein Schweizer Systemanbieter im Bereich Golfentertainment und Indoor-Golf. Die Prime Golf Gruppe beschäftigt sich mit der gesamten Wertschöpfungskette des Golfentertainments von der Entwicklung bis zum Betrieb von Golfentertainment- Anlagen. Im Fokus unserer Wertschöpfungskette steht die Technologie gepaart mit Nutzerfreundlichkeit, sowie nationalen und internationalen Trends, welche wir in unserer täglichen Arbeit einfliessen lassen.

Durch gezielte Joint Venture mit Unternehmen aus der Industrie, Design, Technologie und der Veredelungsindustrie zählen wir jetzt schon als Spitzenreiter.



