TK Gruppe GmbH aus Sandhausen eröffnet.

Das Logo der TK Gruppe GmbH aus Sandhause

(firmenpresse) - Wer sind wir?

Die TK Gruppe GmbH ist eine Unternehmens- und Investmentgruppe aus Sandhausen, bei Heidelberg. Wir sind ein junges, engagiertes Team, das seit 2016 ein gemeinsames Ziel verfolgt:

Wir machen Sie zum Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns und geben uns hierbei nie mit dem bereits Erreichten zufrieden. Egal welcher Trend gerade im Kommen ist - wir haben ihn bereits vorrätig und versandbereit für Sie auf Lager. Dadurch garantieren wir Ihnen ein umfassendes und einzigartiges Produktsortiment, verbunden mit schneller Lieferung und exzellenter Produktberatung.

Was machen wir?

Wir bieten Ihnen ein umfassendes und kontinuierlich wachsendes Produktsortiment. Angefangen bei Elektronikartikel über Haushaltswaren und saisonalen Artikeln wie beispielsweise Weihnachtsdekoration bis hin zu Kinderspielzeug und brandneuen Trends.

Um Sie optimal zu beraten, stehen wir Ihnen jederzeit für zur Verfügung. Wir sind dankbar für neue Anregungen, und freuen uns, wenn wir Ihre Wünsche verwirklichen können, damit wir Ihnen ausgezeichnete Produkte, verknüpft mit exzellentem Kundenservice und fairen Preisen, garantieren können.

Was bieten wir / Mehrwertversprechen für Kunden

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst, können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen - beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice.

Wir versprechen Ihnen mehr Produkt, mehr Qualität, mehr Kundennähe und mehr Zufriedenheit bei jeder Bestellung. Hiervon können Sie sich gerne selbst überzeugen.

Unsere Philosophie

Hochwertige Produkte, schneller Versand und Kundennähe - das sind unserer Überzeugung nach der Schlüssel für überdurchschnittlich zufriedene Kunden und eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Unsere Unternehmensphilosophie basiert auf individueller und kompetenter Kundenberatung, verknüpft mit einem ehrlichen und vertrauensvollen Umgang gegenüber unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Neben einem qualitativ hochwertigen Produktportfolio, sind dies Werte, die wir pflegen und kontinuierlich weiterentwickeln. Deshalb verfügen wir über fest definierte Service-Standards, die höchste Kundenzufriedenheit sicherstellen.

Die nachfolgende Grafik erläutert die Unternehmensphilosophie der TK Gruppe GmbH anhand ihres 4-Säulen-Systems:

1. Engagement und Verantwortung

Es ist unser Interesse, ein partnerschaftliches Miteinander zu leben und langfristige Beziehungen zu pflegen. Deshalb sind wir in der Zusammenarbeit mit Kunden und externen Geschäftspartnern ein zuverlässiger Ansprechpartner. Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung für unser Denken und Handeln und stehen fest zu unseren Vereinbarungen. Wir suchen immer den offenen Dialog und sind dankbar über neue Anregungen und Wünsche.

2. Qualitätsinitiative

Höchste Qualitätsstandards und ständige Qualitätsverbesserungen sind wesentliche Faktoren, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Deshalb sind alle unsere Mitarbeiter und Lieferanten aufgefordert, Produktqualitäten und Serviceleistungen ständig zu verbessern.

3. Umweltschutz

Wir haben den Anspruch, umweltbewusst und nachhaltig zu handeln, damit auch zukünftige Generationen in einer gesunden Umwelt aufwachsen können. Nur ein Beispiel hierfür ist der rein elektronische Rechnungsversand des Unternehmens, mit dem dazu beigetragen wird, den CO2-Ausstoß in Deutschland um mehr als 100.000 Tonnen pro Jahr zu reduzieren1.

4. Immer einen Schritt voraus

Um zu den Besten zu gehören, ruhen wir uns nie auf dem Erreichten aus, sondern treiben den Handel der Zukunft und des Fortschritts immer weiter voran. Dies zeigt sich in der hohen Leistungsbereitschaft jedes einzelnen Mitarbeiters und spiegelt sich im Produktsortiment wieder. Das Sortiment verfügt über exzellente Qualität, beste Funktionalität und außergewöhnliches Design. Egal welcher Trend gerade im Kommen ist - wir haben ihn bereits vorrätig und versandbereit für Sie auf Lager. Wir garantieren Ihnen höchste Zufriedenheit durch ein unkompliziertes Einkaufserlebnis verbunden mit schneller Lieferung und einem exzellenten Kundenservice.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tk-gruppe.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die TK Gruppe GmbH ist eine Unternehmens- und Investmentgruppe aus Sandhausen. Gegenstand der Gesellschaft ist der Online-Handel mit Waren, Bekleidung, Haushaltsprodukten sowie deren Vertrieb und Vermarktung.

Hochwertige Produkte, schneller Versand und Kundennähe - das sind unserer Überzeugung nach der Schlüssel für überdurchschnittlich zufriedene Kunden und eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Unsere Unternehmensphilosophie basiert auf individueller und kompetenter Kundenberatung, verknüpft mit einem ehrlichen und vertrauensvollen Umgang gegenüber unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Neben einem qualitativ hochwertigen Produktportfolio, sind dies Werte, die wir pflegen und kontinuierlich weiterentwickeln. Deshalb verfügen wir über fest definierte Service-Standards, die höchste Kundenzufriedenheit sicherstellen.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst, können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen - beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice.

Neben dem Verkauf an Produkten für den Endkunden bietet die TK Gruppe individuelle Lösung für Großabnahme wie z.b Werbeartikel.

Dies ist eine Pressemitteilung von

TK Gruppe GmbH

PresseKontakt / Agentur:

TK Gruppe GmbH

Timo Klingler

Hauptstraße 129

69207 Sandhausen

info(at)tk-gruppe.com

01702492193

http://www.tk-gruppe.com



Datum: 26.01.2017 - 09:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1448670

Anzahl Zeichen: 4441

Kontakt-Informationen:

Firma: TK Gruppe GmbH

Ansprechpartner: Timo Klingler

Stadt: Sandhausen

Telefon: 01702492193





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung