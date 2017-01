Wirtschaftsminister zeichnet Alfahosting GmbH aus

Die Alfahosting GmbH aus Halle wurde mit dem Unternehmerpreis AURA ausgezeichnet. Wirtschaftsminister Willingmann würdigt damit, dass Alfahosting neue Wege geht und die Wirtschaft im Land voranbringt.

(firmenpresse) - Das Alfahosting-Team freut sich über eine neue Auszeichnung und hohen Besuch: Wirtschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann hat die Alfahosting GmbH mit dem Unternehmerpreis AURA ausgezeichnet. Mit dieser „Auszeichnung für herausragendes unternehmerisches Wirken in Sachsen-Anhalt“ würdigt das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Firmen, die neue Wege gehen, querdenken, Bestehendes hinterfragen, innovative Produkte entwickeln und sie erfolgreich auf den Markt bringen.



Alfahosting wächst weiter



Während der Preisübergabe in den Räumen der Alfahosting GmbH blieb auch Zeit für Gespräche über die aktuelle Wirtschaftssituation sowie über die unternehmerische Entwicklung der Alfahosting GmbH. Das IT-Unternehmen plant weiter zu wachsen und ist ständig auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften. Schließlich ist Alfahosting in einer Branche tätig, die gerade im Wandel ist: Zu Beginn der 2000er Jahre gab es einen klaren Fokus auf Webseiten, Shopsysteme und Server. Heute bilden kleine und große Unternehmen mehr und mehr Prozesse statt auf eigenen Servern in der sogenannten Cloud ab. Die früher sehr technischen Produkte wandeln sich zu Diensten und Services. Alfahosting entwickelt sich stetig weiter und bietet beispielsweise neben einem einfachen Homepage-Baukasten die Dienstleistung an, für diesen ein angepasstes professionelles Design zu erstellen und die Webinhalte auf Wunsch zu pflegen.



Alfahosting bietet echten Service – Aus Halle für die ganze Welt



Alfahosting wurde 1999 von Geschäftsführer Moritz Bartsch gegründet und gehört mittlerweile zu den TOP 7 der Webhostingunternehmen in Deutschland. Aktuell beschäftigt die Alfahosting GmbH 45 Mitarbeiter. Die Frauenquote beträgt 27 Prozent – beachtlich für ein IT-Unternehmen. Das Produktportfolio umfasst Webspace-Produkte, SSL-Zertifikate, Server, Cloud-Produkte, Onlineshops, Reseller-Lösungen, einen Registrierungsservice für Domains, einen Homepage-Baukasten und einen Homepage-Design-Service. Besonders wichtig in der Webhostingbranche ist guter Service. Dass Alfahosting diesen anbietet, wurde bereits mehrfach bestätigt, zuletzt durch den erneuten Testsieg beim großen CHIP Hotline-Test 2017. Zu Recht trägt Alfahosting daher den Slogan „…echter Service!“.









