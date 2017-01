initions AG erhält Gütesiegel "Top COMPANY" von kununu.com

Die initions AG wurde mit dem Gütesiegel "Top COMPANY" der führenden Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com ausgezeichnet.





Der Status TOP COMPANY kann ausschließlich durch gute Bewertungen der Mitarbeiter erlangt werden, eine Gesamtbeurteilung von mindestens 3 Punkten und mindestens 6 Bewertungen sind erforderlich. Die initions AG liegt aktuell mit einer Gesamtnote von 4,41 über dem Branchendurchschnitt und freut sich sehr über das positive Feedback seiner Mitarbeiter.



Die initions AG sieht in der Auszeichnung eine Bestätigung für ihren offenen und wertschätzenden Umgang mit ihren Mitarbeitern. "Wir bei initions schätzen eine lockere und freundliche Arbeitsatmosphäre und eine offene Kommunikation mit den Mitarbeitern. Das Ergebnis zeigt uns, dass wir mit dieser Philosophie den richtigen Weg gehen." sagt Vorstand Dr. Stefan Anschütz. (Quelle: initions AG)





Kurzprofil der initions AG:



Die initions AG steht für intelligente, innovative Softwarelösungen. Wir entwickeln mitdenkende und vorausdenkende Software für Unternehmen mit logistischen und planerischen Herausforderungen.



Mit der Standardsoftware OPHEO bietet die initions AG eine umfassende Plattform für Transportmanagement, Tourenplanung, Disposition und Telematik, die die gesamte Transportkette abbildet. Vom Fuhrparkmanagement bis zum elektronischen Lieferschein, vom Dispo-Cockpit bis zur Auswertung von Lenkzeiten und CAN-Bus-Daten steuern unsere Kunden ihre Transportlogistik auf einer einzigen Plattform. Intelligente mathematische Verfahren und ein flexibles Regelwerk unterstützen sie bei der Tourenplanung und ermöglichen sogar eine Vorausschau in die Zukunft. So kann der Disponent erkennen, welche Engpässe und Probleme in 3 Stunden auftreten werden. Grafische Benutzeroberflächen mit intelligenter Drag & Drop-Planungsfunktionalität sorgen für Transparenz und höchsten Bedienungskomfort.







Integrierte Telematik



OPHEO MOBILE ist die umfassende Telematik-Lösung der initions AG zur Optimierung von Flottenmanagement und Transportmanagement. Sie bindet den Fahrer aktiv in die Informationskette ein und entlastet ihn, weil er nur wenig selber eingeben muss. Ohne Unterbrechungen fließt der Informationsstrom vom Fahrzeug in die Zentrale. GPS-Standort-Daten, elektronischer Lieferschein und Kundenunterschrift, Statusmeldungen, Navigation, Kurznachrichten, Fotos und Tankdaten - alles ist dabei. Das beschleunigt das Geschäft und damit die Rechnungslegung.



Einen Extravorteil bietet das Telematik-Modul mit seiner Zeiterfassung. Neben Anmeldezeiten und Abmeldezeiten des Fahrers berücksichtigt die Software auch Lenkzeiten, Bereitschaftszeiten und Pausen. Per Schnittstelle lassen sich die Daten direkt vom digitalen Tachographen übernehmen. So weiß der Disponent immer, wer noch wie lange einsetzbar ist.



Einen weiteren Vorteil bietet die Telemetrie-Funktion, mit der die CAN-Bus-Daten des LKW ausgelesen werden können. Damit steht Ihnen ein Analysewerkzeug zur Verfügung, mit dem Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Fuhrparks maßgeblich verbessern können. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass Ihre Fahrzeuge mit einer standardisierten FMS-Schnittstelle zur Fahrzeugelektronik ausgestattet sind.





Der OPHEO MOBILE-Leistungsumfang im Überblick:



GPS-Ortung

Navigation

Statusmeldungen und Geofencing

Erfassung von Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten

Elektronischer Lieferschein mit digitaler Unterschrift

Nachrichten und Fotos

Auswertung von CAN-Bus-Daten, wie km, Verbrauch, Bremsverhalten und wirtschaftlichem Fahren









Telematik-Markt.de - die führende Fachzeitung der Telematik-Branche



MKK - Marktkommunikation ist Herausgeberin des Telematik-Markt.de sowie des Telematik.TV. Die Fachzeitung Telematik-Markt.de und Telematik.TV verfolgen das Ziel, dieser Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt - und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik - Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.

Telematik-Markt.de bindet hierzu bundesweit kompetente Fachjournalisten und Marketing - Profis, die mit den Unternehmen, Institutionen, Universitäten und Verbänden der Telematik - Branche permanent kommunizieren und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Bühne".

Sie bündelt in ihrer TOPLIST der Telematik alle Anbieter der Branche im deutschsprachigen Raum und gibt dort einen Überblick auf die führenden Telematik-Anbieter.

Telematik-Markt.de lobt im jährlichen Wechsel von Fahrzeug- und Human- Telematik mit Partnern, wie dem VDA (Verband der Automobilindustrie), den Telematik Award aus.



