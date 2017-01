Raffstore mit mehr Design und Funktion

Die neue Comfort-Design-Lamelle (CDL) vom Roma

bietet mit Ihrer geschlossenen, flächigen Optik den Eindruck eines Rollladens und gleichzeitig die Sonnenschutz- und Lichtlenkungsfunktionen von Raffstoren

Roma Burgau CDL

(firmenpresse) - Im geschlossenen Zustand ergibt sich durch die exzentrische Stanzung der Lamellen und die hohe Lamellenüberlappung ein flächiges Standbild ähnlich dem eines Rollladens. Dieses geradlinige Design passt perfekt für die Architektursprache von heute - und sorgt für hohen Komfort.



Bei geschlossenen Lamellen wird durch das Produktdesign und den verdeckt liegenden Stanzungen ein direkter Lichteinfall über die ganze Fläche verhindert. Auch an den Seiten entsteht kein direkter Lichteinfall und somit mehr Wohnkomfort.



Besondere Vorteile.

- erhöhte Windstabilität durch stabilere Lamellenbolzen

- spezieller Laufwagen in neuer Führungsschiene mit zwei getrennten Laufkammern

- optisches Highlight ist die verdeckete Verschraubung von Basis- und Aufsteckschiene

- für Fensterflächen bis 4000mm Breite und 4500mm Höhe geeignet

- neue Hochschiebehemmung, durch neuen Rollenwagen der sich verkeilt

- innovatives Wendegetriebe für einfachen Zugbandwechsel und Lamellenwendung-Feineinstellung



Der Expertenrat von Diplom Bauingenieur Henry Götze: „ Diese absolute Raffstoren-Neuentwicklung ist in Gestaltung und Funktion nicht mit gängigen Systemen vergleichbar. Hier werden neue und innovative Raffstore-Standards bei Design und Funktion gesetzt. Möchten Sie auch einen Einblick in die neuen Möglichkeiten der CDL-Lamelle von Roma gewinnen, wir informieren Sie dazu gern.“





http://zinn-fenster.de



RAL zertifiziertes Unternehmen im Bereich Bauelemente (Fenster/Türen) & Sonnenschutz

Beratung & Planung

eigene Herstellung & deutschlandweite Montage

Zinn Bauelemente GmbH

Zinn Bauelemente GmbH

Dipl. Bauingenieur Henry Götze

Unterm Dorfe 1

07429 Rohrbach

Telefon:036730/3410

web: www.zinn-fenster.de

Firma: Zinn Bauelemente GmbH

Ansprechpartner: Herr Götze

Stadt: Rohrbach

Telefon: 0367303410



