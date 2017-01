Auf den Skiern Meeresluft schnuppern

In Neufundland erwarten weltgewandt-Teilnehmer einzigartige Abenteuer

Atemberaubende Küstenlandschaften, viel Schnee, freundliche Menschen und ein hervorragendes Schulsystem - ein Schüleraustausch auf der Insel der östlichsten Provinz Kanadas bietet beste Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen Aufenthalt und spannende neue Erfahrungen.



"Die kanadische Provinz Neufundland ist noch immer ein Geheimtipp für einen Auslandsaufenthalt", erklärt Jutta Brenner von der internationalen Schulberatung weltgewandt. "Es ist ein raues Land, direkt am Meer gelegen mit vielen Naturschutz- und Wildnisgebieten und tollen Outdooraktivitäten." Die Verbindung von Wasser und Bergen ist besonders. So gibt es bei Kayaktouren, Wildwasserrafting und Whale Watching den Blick auf die Berge und auf dem Berg beim Snowkiting, Hundeschlitten- oder Skifahren durch die Nähe zum Meer sogar die außergewöhnliche Möglichkeit, die Atlantikluft zu genießen.



Das Team von weltgewandt arbeitet zum einen mit Schulen in St. John's, der Provinzhauptstadt im Osten mit knapp 100.000 Einwohnern und einem einzigartigen Kulturangebot zusammen. Zum anderen gibt es eine Kooperation mit westlich gelegenen Partnerschulen in der Gegend des Gross Morne Nationalparks und des Marble Mountain, einem der exotischsten Wintersportziele der Welt.



Das Schulsystem in Kanada hat einen hervorragenden Ruf, was auch die PISA-Studien immer wieder bestätigen. Moderne Ausstattung, besondere Angebote zur Fächerwahl und ein freundschaftliches Miteinander zwischen Schülern und Lehrern schaffen eine angenehme Lernatmosphäre und tragen dazu bei, dass die Sprachkenntnisse schnell verbessert werden können.



Dafür ist auch das Zusammenleben mit einer Gastfamilie entscheidend. "Unsere Erfahrung zeigt, dass die Menschen in Neufundland sehr gastfreundlich sind, wovon unsere Schüler natürlich profitieren", berichtet Jutta Brenner. Außerdem legt weltgewandt großen Wert auf die Auswahl der Familien und hält regelmäßig Kontakt zu diesen.



Das weltgewandt-Team um Jutta Brenner steht Schülern, die Interesse an einem Austauschjahr in Neufundland haben, mit Rat und Tat zur Seite und bietet umfassende Unterstützung bei den Vorbereitungen und der Organisation eines Kanadaaufenthalts.





weltgewandt vermittelt Schulaufenthalte für 13-18jährige Schüler ins Ausland mit Schwerpunkten auf den Ländern Kanada und Neuseeland. Dabei steht eine persönliche und individuelle Beratung vor, während und nach dem Auslandaufenthalt für weltgewandt im Vordergrund.



weltgewandt - Internationale Schulberatung GmbH

